4 segni che cambiano i piani all’ultimo minuto, evita progetti con loro

Non puoi mai fare programmi con questi 4 segni zodiacali. All’ultimo minuto stravolgono tutti i piani. SEMPRE!

La situazione è tipica, è tutto pronto per la partenza per il vostro week end romantico fissato da settimane e proprio mentre state per chiudere la valigia arriva la telefonata che scombina tutto.

Con questi 4 segni zodiacali situazioni tipo quella appena descritta sono all’ordine del giorno. Con questi quattro segni abituati a disdire cene o a cambiare prenotazioni infinite volte e tutto rigorosamente all’ultimo minuto. Se detesti i cambi di programma improvvisati evita di organizzare qualcosa con questi segni!

Ecco i 4 segni zodiacali che ti faranno impazzire per i cambi di programma all’ultimo minuto

Conosciamo tutti qualcuno che all’ultimo minuto chiama e cambia le carte in tavola. E’ davvero irritante, ha sempre la scusa pronta, o perché ha cambiato idea, o perché si era dimenticato un impegno precedente, o perché ha avuto un imprevisto. Qualunque sia la motivazione, il risultato è sempre lo stesso, ti obbliga a stravolgere la tua vita.

Secondo gli astrologi 4 segni zodiacali avrebbero questa tendenza. Mentre per alcuni segni è fondamentale pianificare e organizzarsi per far conciliare tutto, altri si limitano a vivere alla giornata e a scompigliare la vita di chi cerca con fatica di far quadrare tutto.

Ecco i segni con i quali non dovresti pianificare niente se sei una persona che si irrita per i cambi programma improvvisi:

Bilancia

Il segno della Bilancia per sua natura non è in grado di dire di no. Prova un grande fastidio nel dover dire di no ed eventualmente deludere qualcuno, motivo per il quale finisce col dire sempre SI a tutti. A forza di voler accontentare tutti si ritrova costretto a perdere il lume del tempo e finisce col rendersi conto di non riuscire a fare tutto. Ovviamente sempre per il discorso di non deludere prova fino alla fine a mantenere fede all’impegno ma alla fine si vede costretto a chiamarti per disdire.

Scorpione

I nativi del segno dello Scorpione sono lunatici e soffrono di sbalzi d’umore! Vivere con loro o decidere di avere un rapporto d’amicizia con questo segno significa dover accettare di vivere sulle montagne russe. Con lui anche una decisione presa la stessa mattina potrebbe essere stravolta, tutto dipende dal suo umore e dai suoi mutamenti. Essendo anche un segno molto leale non tarderà a recuperare e a voler programmare di nuovo il vostro impegno.

Gemelli

Il segno del Gemelli tende a cambiare spesso idea. Con questo segno non bisogna prendersela sul personale. Il Gemelli è socievole, ironico, spensierato quindi semplicemente a volte, preso da altro, potrebbe dimenticarsi di aver preso un impegno con te e dedicarsi a qualcun altro. Tutta colpa della sua dualità, la personalità che ha stretto un accordo con te potrebbe non essere la stessa del giorno del fatidico impegno.

Pesci

Sappiamo tutti che il Pesci è un grandissimo sognatore. Ama passare il suo tempo sulla sua dimensione estesa tra sogno e realtà ed ha una bassissima energia sociale. Questo è il motivo per il quale dopo aver preso un impegno inizia a ripensarci e a inventare qualche scusa per disdire. Tu proverai conoscendolo a non cascarci e a fargli mantenere fede all’impegno preso ma alla fine a forza di tentativi riuscirà a trovare il modo di disdire l’impegno. Se vuoi che il pesci ti dedichi il suo tempo devi riuscire ad estorcergli un invito a casa sua. E’ l’unico modo per non farlo scappare.

In estremis buttala sul piano sentimentale, non farà mai nulla che possa ferirti.