Stai attento a questi segni: pensano troppo a tutto quanto!

Vogliamo scoprire insieme quali sono i segni che pensano troppo? Ecco la classifica dei cinque segni zodiacali “overthinker“.

Quante persone conosci che si fanno problemi su problemi prima di scegliere anche solo la tipologia di caffè dalla macchinetta automatica in ufficio?

Anzi, facciamo un passo indietro: quanto ci metti tu a scegliere il caffè alla macchinetta automatica del tuo ufficio?

No, dai, tranquillo: non vogliamo di certo metterti in imbarazzo (o dire che il caffè delle macchinette automatiche sia buono. Si tratta di una scelta importante che potrebbe condizionare tutta la tua giornata quindi prenditi il tempo che ti serve).

Oggi vogliamo scoprire solo se sei uno di quei segni zodiacali che non può fare a meno di pensare, costantemente, a tutto!

I segni zodiacali che pensano troppo: sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Il cameriere ti chiede che cosa prendi per primo e tu, improvvisamente, vai in crisi. Sì, avevi pensato ad una cacio e pepe ma potresti prendere anche una carbonara oppure una classica pasta al pomodoro.

Non parliamo della pizza: impossibile cercare di stabilire qual è la migliore per te e passi ore a pensare a quale dovresti scegliere!

Ok, va bene: forse questo esempio è troppo poco pressante ma, diciamo, che ci siamo capiti.

Oggi vogliamo scoprire quali sono i segni zodiacali che pensano troppo e cioè quelli che non possono fare veramente a meno di diventare veri overthinker.

Sempre sopraffatti dalla possibilità di scelta e di scenario, i segni zodiacali che pensano troppo sono veramente difficili da avere vicino.

Speriamo che tu (od il tuo fidanzato, per esempio) non siate in classifica!

Gemelli: quinto posto

Pensieri, pensieri e ancora… pensieri! Anche se, spesso e volentieri, sembra che i nati sotto il segno dei Gemelli non abbiano a cuore gli altri o quello che succede alle persone che li circondano, è bene sapere che i Gemelli pensano veramente tanto.

Anzi, forse anche troppo!

Sempre pronti a pensare anche al posto degli altri, i Gemelli fanno spesso mostra di una sensibilità che può metterli nei guai. I nati sotto il segno dei Gemelli, infatti, sono persone particolarmente abituate a pensare e… a trovarsi in difficoltà a causa delle supposizioni che fanno!

Acquario: quarto posto

Impossibile cercare di non far pensare troppo ad un Acquario: loro saranno sempre qualche passo avanti a voi!

I nati sotto il segno dell’Acquario, infatti, sono persone abituate a pensare molto, a rimuginare e a trarre conclusioni sempre in anticipo rispetto agli altri!

Gli Acquario sono persone decisamente tendenti all’overthinking. Non c’è niente che possiate nascondergli e nessuna maniera nella quale possiate sorprenderli: loro non solo ci hanno già pensato ma ci hanno anche già ripensato. Difficilissimo trovare un modo per prenderli alla sprovvista!

Bilancia: terzo posto

I nati sotto il segno della Bilancia sono un altro segno che proprio non può fare a meno di figurare nella nostra classifica dei segni zodiacali che pensano troppo.

Cari Bilancia, forse è arrivato il momento di smettere di pensare così tanto: non vi fa bene!

La Bilancia, infatti, finisce spesso per essere una persona che si lascia governare dall’insicurezza. A forza di pensare incessantemente a quello che gli altri pensano (per l’appunto) la Bilancia finisce in un labirinto di sensazioni ed emozioni dal quale spesso non riesce ad emergere.

Per la Bilancia, pensare eccessivamente è il modo migliore per avere un rapporto con gli altri: peccato che, spesso, tutto quello che accade accade solo nelle loro teste!

Toro: secondo posto

Vi è mai capitato di parlare con un nato sotto il segno del Toro? Se la risposta è sì, molto probabilmente, allora sapete già perché gli abbiamo conferito il secondo posto nella nostra classifica di oggi.

Sì, il Toro è decisamente uno dei segni zodiacali che pensano troppo: anzi, pensano e penseranno anche per voi se non state attenti!

I Toro, infatti, sono persone decisamente succubi della loro mente e di tutti gli scherzi che questa può tirare loro. Il Toro, generalmente, è un segno che non riesce a fare a meno di pensare, incessantemente, a soluzioni pratiche, a modi di fare o a quali sarebbero le cose migliori (in ordine) da eseguire perché tutti vivano al meglio.

Per quanto questa sia una caratteristica estremamente apprezzata sul luogo di lavoro, possiamo assicurarvi che nella vita di tutti i giorni diventa difficile avere a che fare con loro!

I Toro sono persone che pensano, costantemente, e che per questo motivo riescono ad essere non solo sicure di sé ma anche… incredibilmente insicure!

Dopo aver pensato praticamente a qualsiasi scenario o situazione possiamo assicurarvi che anche voi sareste un poco scombussolati: e per i Toro questa è solo ordinaria amministrazione!

Ariete: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che pensano troppo

Ebbene sì, cari Ariete, siete proprio voi ad essere i primi in classifica oggi: pensate veramente troppo, lasciatevelo dire!

Gli Ariete sono un segno squisitamente indipendente, che di certo non ha paura di prendere decisioni anche scomode da solo o di comportarsi come se non avesse una strada da seguire.

(Ma tranquilli: la ha sempre).

Quello che non sapete degli Ariete, però, è che dietro la loro apparenza c’è un modo di pensiero: una mente instancabile, che non si ferma mai e che si chiede veramente di tutto!

Gli Ariete sono anche persone particolarmente insicure ma non per colpa di qualcuno o per il giudizio esterno. Sono loro stessi a mettersi sulla graticola!

Schiacciati spesso dal peso di quello che pensano e che non pensano, dalla quantità di cose a cui devono pensare e dalla quantità di cose alle quali si rifiutano di pensare, gli Ariete sono veramente i segni zodiacali che pensano troppo.

Avrebbero bisogno di una vacanza!