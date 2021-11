Arriva il rossetto glitter di Chiara Ferragni: quanto costa e a chi sta bene?

By

Il rossetto glitter di Chiara Ferragni si chiama All That Glitter e fa parte della prima collezione di make up firmata dalla più famosa delle influencer italiane.

Il rossetto glitter diventerà una delle tendenze principali del periodo delle feste 2021? Molto probabilmente sì, quindi è il momento di scoprire come indossarlo e soprattutto quanto costa questo prodotto destinato a fare furore.

I rossetti dal finish lucido sono uno dei prodotti preferiti delle giovani donne di tutto il mondo, perché donano alle labbra un aspetto luminoso e fresco, tutto da baciare.

L’applicazione del glitter sulle labbra però non è la cosa più comoda del mondo e non è nemmeno troppo semplice da eseguire. Partire da un prodotto in crema e da un glitter libero da applicare sul rossetto è una prova da vere professioniste!

Inoltre, le labbra glitterate sarebbero un look troppo appariscente da portare ogni giorno e dovrebbero essere “relegate” alle occasioni assolutamente particolari come una festa in discoteca.

Chiara Ferragni ha deciso di creare il prodotto perfetto per non rinunciare al glamour e al glitter nella vita quotidiana per un risultato assolutamente non eccessivo ma di grande effetto.

Come si indossa il rossetto glitter di Chiara Ferragni?

Il rossetto glitter è destinato a diventare il prodotto simbolo della prima collezione make up di Chiara Ferragni, quindi per realizzarlo è stato scelto un iconico rosso lacca.

Si tratta di un “rosso assoluto” simile al rosso utilizzato per decorare le antiche porcellane cinesi e che spiccava anche sulle labbra delle geishe giapponesi di un tempo.

Questo tipo di rosso sta benissimo su coloro che hanno la carnagione molto chiara perché crea un contrasto assolutamente memorabile. In questo caso però bisognerà prestare attenzione a creare una base trucco luminosa e naturale e accentuare il colore delle gote per evitare che il viso appaia troppo pallido in relazione al colore intenso del rosso delle labbra.

Anche chi ha la carnagione scura o molto abbronzata potranno utilizzare questo colore senza troppe preoccupazioni, dal momento che spicca molto bene anche su questo tipo di pelle.

I glitter del rossetto All That Glitter di Chiara Ferragni creano un piacevole riflesso dorato sulle labbra che cattura la luce facendole apparire più grandi e luminose. Questo però rende il colore totale del rossetto più caldo di quanto la sua base non sia.

La conseguenza è che le ragazze con un sottotono freddo potrebbero “non vedersi” e non sentirsi a proprio agio con questo specifico rossetto perché la loro carnagione non si armonizza perfettamente con esso.

Come preparare le labbra al rossetto glitter?

Come già accennato, il rossetto glitter tende a illuminare le labbra moltiplicando gli effetti della luce su di esse. Questo significa però che ogni piccolo difetto delle labbra verrà messo in evidenza, come le piccole screpolature e le fessure verticali a volte anche molto profonde (soprattutto nel periodo invernale).

Il consiglio per un’applicazione perfetta è di preparare le labbra al trucco utilizzando uno scrub labbra delicato e una crema idratante.

Per un effetto ancora migliore e soprattutto per trasformare il rossetto glitter di Chiara Ferragni in un super long lasting, il consiglio è di applicare uno strato di primer che farà aderire meglio il trucco alle labbra rendendole ancora più lisce e omogenee.

Realizzare un trucco perfettamente simmetrico con il rossetto rosso

Dal momento che con questo prodotto tutta l’attenzione è inevitabilmente concentrata sulle labbra è fondamentale creare un trucco perfettamente simmetrico, poiché qualsiasi piccola imperfezione nel contorno labbra risulterà estremamente visibile.

L’ideale sarà allora ricorrere al trucco delle VIP per labbra perfettamente simmetriche e ricordarsi di perfezionare il contorno labbra utilizzando un pennello piatto per ridisegnare il contorno esterno per le labbra con lo stesso fondotinta utilizzato per il viso.

Quanto costa il rossetto glitter di Chiara Ferragni?

Il rossetto All That Glitter di Chiara Ferragni può essere acquistato sul sito chiaraferragnicolletcion.com al prezzo di 21,50 Euro. Per lo stesso prezzo sono disponibili altri due colori, molto più “modesti” del rosso a tutto glitter.

Il primo è un marrone chiaro caldo dal nome Hot Mama’s, mentre il rosa chiaro è stato battezzato Workin’ girl ed è perfetto per truccare le labbra ogni giorno con un prodotto elegante ma poco apprariscente.