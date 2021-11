Paola Perego, dagli esordi ad oggi: trasformazione stupefacente

Paola Perego è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani, ma ricordi com’era durante i suoi esordi in tv?

Paola Perego è senza dubbio una delle conduttrici più amate ed apprezzate del piccolo schermo. Tanti sono i programmi che ha condotto durante il corso della carriera e alcuni sono così impressi nel cuore dei telespettatori che ancora oggi lanciano petizioni online per poterli rivedere. Un esempio tra tutti? La Talpa, il reality che ha condotto per ben due stagioni ed ha appassionato il pubblico, incuriosito nello scoprire l’identità del concorrente che fingeva di essere un alleato per poi sabotare tutti i suoi compagni di viaggio.

Attualmente la conduttrice ha voluto cimentarsi in una nuova esperienza televisiva, realizzando Citofonare Rai 2 in coppia non solo con una sua collega ma grande amica nella vita privata di tutti i giorni. Stiamo parlando di Simona Ventura. Le due hanno dato vita ad una coppia televisiva davvero interessante che settimana dopo settimana avvicina sempre di più i telespettatori in questa nuova formula.

Paola però è sul piccolo schermo da diversi anni. Queste elencate non sono di certo le prime esperienze. Per questo motivo vi chiediamo: ricordate com’era Paola Perego ai suoi esordi?

Com’era Paola Perego prima di trovare il successo in tv

Paola Perego può essere definita tranquillamente come una dei colossi del piccolo schermo degli italiani, considerata la sua assidua presenza all’interno dello showbiz ed anche per la varietà di programmi che ha condotto durante il corso di questi anni.

La conduttrice non si è mai tirata indietro, sperimentando sempre cose anche molto diverse tra loro. Basti pensare, oltre ai programmi già citati come La Talpa e Citofonare Rai 2, che per anni è stata al timone di Buona Domenica dopo che Maurizio Costanzo scelse di lasciare il progetto, diventando la Signora della Domenica o quando il suo obiettivo era quello di scoprire i talenti, di qualsiasi tipo, in prima serata.

Insomma, durante il corso della sua carriera ha sperimentato davvero tantissimo e voi la ricordate quando la Perego provava a fare i primi passi nel mondo dello spettacolo? Nonostante siano passati diversi anni da quel momento, l’espressione sul suo volto e lo sguardo intrigante sono rimasti sempre gli stessi. Una differenza però c’è, in quanto la conduttrice aveva adottato un look completamente differente rispetto a quella che è solita sfoggiare da diversi anni a questa parte.

Paola Perego da giovane aveva la frangia, che nel corso degli anni invece è scomparsa, ed aveva un colore di capelli molto più scuro rispetto a quello che sfoggia oggi. In entrambi i casi, però, resta ugualmente bellissima.