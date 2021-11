Copia il look bianco di Silvia Toffanin a Verissimo e brilla a novembre!

Il look bianco di Silvia toffanin, scelto lo scorso week-end la illuminava al punto giusto, senza fronzoli né eccessi, come nel suo stile. Ecco come copiarla!

Con gli ottimi ascolti del talk show che conduce da circa quindici anni, Silvia Toffanin ha parecchio per cui sorridere e voler brillare.

Una maglia bianca sta bene con tutto ma di solito in questo periodo si evita di abbinarla ad una gonna dello stesso colore. Eppure abbiamo visto che funziona eccome, soprattutto con le décolleté di Sergio Rossi che ha sfoggiato domenica pomeriggio la sempre bella Silvia Toffanin. Vediamo come copiarla per outfit total white dal profumo di neve.

Scegli un look bianco e puro come quello di Silvia con questi brand

Silvia ha scelto una maglia bianca in lana (598 euro) di Genny nell’ultima puntata del suo programma Verissimo. Con la gonna coordinata a matita sembrava quasi un abito e l’effetto è ben riuscito in quanto la figura nell’insieme risulta slanciata e chic con il tocco argentato della cintura.

Si potranno scegliere invece o l’abito panna di Guess (scontato a 90,50 euro) interamente in maglia misto viscosa con collo alto, a maniche lunghe o quello doppiopetto con cintura di Elisabetta Franchi a 608 euro – in vendita su Farfetch – se si desidera un look sofisticato e pratico.

Se si preferisce indossare il bianco neve solo nella parte superiore per illuminare il viso e portare pantaloni scuri che camuffino le rotondità in eccesso o che semplicemente ci facciano sentire più sicure, allora la proposta di Twinset è l’ideale. La maglia traforata in misto lana (148 euro) con lavorazione di punti e coste e collo a lupetto in smerlo è da postare su Instagram con un pantalone in pelle lucida nera, non necessariamente attillato (come volevano le tendenze 2020).

Un po’ più pesante, ma ugualmente chic, il maglione bianco Diana di LeGer che in occasione del Black Friday è scontato di ben il 70% su Aboutyou. Costa infatti 79,90 euro, è decorato con ruches sulle spalle, maniche morbide, trecce sui bordi e polsini stretti. Ottimo per la montagna ma andrà bene, con le temperature rigide del prossimo mese, anche in città.

Come sempre vale l’idea di ispirarsi ai look dei personaggi famosi ma restando fedeli alla propria personalità ed al proprio corpo. L’errore più grande, come in tutte le cose, è quello di strafare.

Silvia Zanchi