Le migliori app da tenere nello smartphone per monitorare la gravidanza

Come prepararsi nel migliore dei modi durante i nove mesi di gravidanza? Sicuramente con l’app giusta, che ti aiuterà nella gestazione. Ecco le migliori tre da scaricare.

Sapevi che ogni settimana puoi monitorare la crescita del tuo pancione e ottenere consigli utili su come affrontare serenamente la gravidanza? Grazie ad alcune applicazioni che potrai scaricare comodamente sul tuo smatphone!

Tempo fa vi avevamo parlato delle migliori app per monitorare il ciclo mestruale, e alcune di esse avevano tool adatti anche per la gravidanza. Ma oggi invece vogliamo parlarvi nello specifico di applicazioni nate e create con lo scopo di aiutarvi nel processo di crescita per diventare mamma. Pronte a scoprire quali?

Con tutte queste app potrete tenere sotto controllo le visite mediche, scoprire l’andamento della gravidanza, capire cosa cambia nel corpo della mamma e del piccolo settimana, fare un album con le foto del pancione che cresce, provare esercizi di yoga e di ginnastica per tornare in forma.

Le migliori applicazioni per le donne in dolce attesa

Quanto starà crescendo il bimbo e cosa starà facendo in questo momento? Fino a pochi anni fa questi sembravano quesiti impossibili a cui rispondere, ma grazie alle recenti scoperte scientifiche e ai grandi passi avanti fatti in tecnologia ora puoi avere molte risposte a portata di smartphone!

Dunque ecco per voi una selezione delle migliori applicazioni per monitorare la vostra gravidanza.

iMamma – Fertilità, gravidanza e sviluppo neonato

iMamma è una della migliore app gratis per la gravidanza, per chi desidera un bimbo o per chi è già mamma. Inoltre è la prima applicazione per i gemelli in gravidanza!

Si tratta dell’applicazione più scaricata di sempre, pensata sia per un utilizzo quotidiano da parte delle future mamme che dai professionisti. E’ un’applicazione molto fornita e ben sviluppata, in quanto è stata ideata insieme a un equipe di medici qualificati a livello internazionale ed ha davvero un ottima interfaccia.

Le tematiche affrontate in questa app coprono diversi campi, da quello clinico a quello nutrizionale, fino all’estetica e al divertimento.

Inoltre, questa applicazione per la gravidanza è supportata da diverse funzionalità suddivise per aree (Fertilità – Gravidanza – Post Partum): monitoraggio per l’utente di ovulazione e fertilità; segnalazione di integratori e prodotti specifici nella parte delle recensioni; video di ogni settimana di gestazione; esperienza in 3d e ascolto del battito cardiaco; monitoraggio delle contrazioni.

Insomma, la maggior parte delle donne italiane ha scelto di avere sul proprio cellulare iMamma perchè è come avere un’agenda digitale sempre disponibile.

Gravidanza Mia

Un’altra app molto scaricata è Gravidanza Mia ed è molto usate per “scoprire” il sesso del futuro nascituro.

Al primo avvio il programma illustra brevemente il proprio contenuto e per incominciare si deve selezionare la modalità che si preferisce tra ACCOMPAGNAMENTO (le informazioni saranno fornite di settimana in settimana con l’avanzamento della gestazione, e si potranno visualizzare anche le settimane precedenti) e CONSULTAZIONE (si ha accesso libero a tutti i contenuti fin da subito).

Ad ogni avvio l’applicazione partirà in modalità ACCOMPAGNAMENTO, che è quella consigliata perché la più divertente, nel senso che si può vedere il contenuto successivo solo nel momento in cui si entra nella settimana di gravidanza successiva.

Inoltre nell’applicazione si inseriranno “Le mie date“, la data del primo giorno dell’ultima mestruazione, necessaria per il calcolo della data presunta del parto, del concepimento e del periodo gestazionale attuale, in settimane e giorni.

Ma la cosa più interessante è il calcolo statistico sul presunto sesso del nascituro.

Inserendo la data dell’ultimo rapporto completo precedente l’ovulazione è possibile dare un valore di probabilità al sesso del nascituro, ovviamente questo risultato deve essere considerato puramente probabilistico, ossia è come una sorta di gioco.

Gravidanza + – Monitora la tua gravidanza in 3D

Ultima applicazione ma non meno importante, vi parliamo di Gravidanza+, un’app che vi permette di monitorare la vostra gravidanza in 3D.

Oltre 40 milioni di mamme in tutto il mondo hanno scelto questa applicazione dalla grafica pulita e colorata. Ma oltre all’aspetto visivo l’applicazione contiene al suo interno

tanti consigli degli esperti in ginecologia e ostetricia oltre che racchiudere tantissimi articoli nel blog sull’essere incinta.

I plus di questo applicativo sono immagini interattive per ogni settimana di gravidanza, informazioni day by day da leggere sul palmo della tua mano e possibilità di configurazione anche per papà, nonni e altri familiari. In questo modo anche chi ti sta più vicino può seguire la crescita del pancione.

Inoltre questa applicazione ti permette di capire la dimensione effettiva del piccolo grazie a immagini semplici che lo accostano alle dimensioni di frutti, animali o dolci.

Anche in questa app per la gravidanza sono presenti degli appositi spazi per appuntare visite mediche e liste con i nomi più diffusi.