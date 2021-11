E’ stata una delle concorrenti più discusse di Masterchef: ecco cosa fa oggi

E’ stata una delle concorrenti più discusse di Masterchef. Poi la partecipazione all’Isola dei Famosi. Ecco cosa fa oggi.

Masterchef Italia è uno dei talent show più amati e seguiti in Italia. Trasmesso da Sky, appassiona ormai da anni i telespettatori che, in ogni edizione, si affezionano ad un concorrente in particolare. Come nei reality e in altri talent, sono diverse le personalità che, nel corso delle varie stagioni, hanno animato la cucina di Masterchef. Tra i tanti concorrenti che hanno diviso il web c’è sicuramente Rachida Karrati.

Rachida Karrati ha partecipato alla terza edizione di Masterchef e la sua partecipazione è ancora nei ricordi dei fans del talent show culinario più famoso della televisione italiana. Ma cosa fa oggi Rahida?

Da Masterchef Italia all’Isola dei Famosi: ecco cosa fa oggi Rachida Karrati

Nella cucina di Masterchef Italia, Rachida Karrati ha sfoggiato il carattere forte e deciso. Carattere che le ha permesso anche di partecipare all’Isola dei Famosi dove si fece notare anche per le sue sfuriate contro gli altri naufraghi. Era il 2015 e l’avventura di Rachida sull’Isola dei Famosi terminò alla sesta puntata. Cos’è successo dopo il reality nella vita di Rachida?

Rachida, dopo l’esperienza nella cucina di Masterchef Italia e sull’Isola dei Famosi, continua a dedicarsi alla cucina. Su Instagram dove ha un profilo seguito da poco più di 7mila followers, Rachida pubblica le foto dei piatti che prepara deliziando gli occhi di tutte le persone che non hanno mai smesso di seguirla.

Non si sa, invece, se sia riuscita ad aprire un ristorante come sognava quando partecipò al talent show culinario di Sky. Tra i tanti concorrenti di Masterchef, Rachida è tra quelli che hanno lasciato sicuramente il segno.