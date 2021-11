Beautiful anticipazioni: nuovo triangolo amoroso per Thomas?

By

Beautiful anticipazioni americane: Thomas diventa un elemento di disturbo nella relazione di due personaggi. Ecco di chi stiamo parlando.

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Secondo le nuove anticipazioni delle puntate americane di Beautiful si è ormai profilato un nuovo triangolo che vede Thomas Forrester come elemento di disturbo in una coppia che va solidificandosi, ovvero quella formata da Zende Dominguez e Paris Buckingham.

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, il figlio di Kristen Forrester ossia Thomas, in realtà, lo aveva detto per scherzo, ma intanto la sua ragazza era davvero affascinata da Finn e aveva anche rifiutato una convivenza con Zende, preferendo vivere con la coppia di neo sposini. Quando però Paris si è ritrovata a fantasticare ad occhi aperti su Finn, ha preso la decisione di trovare una nuova casa per lei, prendendo forse consapevolezza dell’inopportuna attrazione nei confronti del marito di Steffy.

A quel punto, alla disperata ricerca di un nuovo appartamento la ragazza ha ricevuto l’offerta di Thomas di trasferirsi nel suo, dato che lo stilista aveva pronto un contratto per una nuova abitazione. Il destino ha però voluto che la trattativa di Thomas saltasse e così lo stilista e Paris hanno deciso di restare entrambi a vivere nell’attuale domicilio del ragazzo. Zende ha accolto la notizia in modo ambiguo, ma non poteva sapere che, intanto, Thomas si era già invaghito di Paris.

Le anticipazioni americane inoltre ci dicono che il piccolo Douglas, inconsapevole, domanderà a Paris se lei sia la nuova ragazza del padre, visto che la vede vivere con lui e passare tanto tempo insieme; inoltre la giovane sarà sorpresa quando Thomas la coglierà alla sprovvista con una dichiarazione di interesse nei suoi confronti e una bellissima cena romantica.