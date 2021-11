Hai sempre freddo? Da cosa dipende e come rimediare

Avere sempre freddo è una condizione che accomuna molte più persone di quante si pensi. Scopriamo quali sono le cause e come rimediare.

Ci sono persone che si trovano ad avere sempre freddo senza un apparente motivo e che per questo finiscono con il passare la stagione invernale indossando maglioni ed usando coperte nelle quali avvolgersi durante il giorno. Sono quelle persone che anelano a stare il più possibile vicino ai caloriferi, che desiderano costantemente tazze di bevande fumanti e che al pensiero di dover mettere il naso fuori di casa rabbrividiscono, già consapevoli del freddo che inevitabilmente si troveranno a provare.

Probabilmente tra quelle persone ci sei anche tu. E se è così, ti sarai già chiesta più e più volte come mai il freddo sia un compagno così abituale della tua vita e cosa c’è di diverso tra te e quelle persone che vedi andare in giro in abbigliamento leggero anche sotto la neve e che mentre tu stai morendo dal freddo sembrano vivere a proprio agio.

Ebbene, la prima cosa da sapere è che non sei sola. Anzi, ci sono molte più persone che soffrono il freddo di quante non sembri. E si, si tratta di un problema che riguarda più facilmente la popolazione femminile. Detto ciò, può tornare utile scoprire le cause che portano ad avere freddo. Una volta scoperte, sarà infatti più facile trovare una soluzione o arrendersi alla consapevolezza di essere una persona freddolosa per mettere in atto qualche strategia in grado di migliorare la situazione.

Avere sempre freddo: le cause più comuni e come agire

Iniziamo con il dire che per le donne ci sono delle cause in più che possono portare ad avere sempre freddo. E tra queste ci sono gli ormoni. A ciò si unisce il fatto che nella maggior parte dei casi, la massa muscolare è minore rispetto a quella della popolazione del sesso maschile e, come ben sappiamo, si tratta di un fattore che oltre a cambiare il metabolismo fa la differenza anche per la temperatura corporea.

Andando ad altre cause, in caso di freddo perenne è sempre meglio indagare sulla circolazione. Quando questa non è efficace, infatti, il rischio di patire le basse temperature si fa più alto. Ci sono poi delle malattie che possono portare a sentire freddo di continuo. Tra queste ricordiamo la sclerodermia, l’ipotiroidismo e la fibromialgia.

La prima cosa da fare quando ci si rende conto di essere davvero troppo freddolosi è quindi quella di sentire il proprio medico curante al fine di fare qualche esame che possa escludere patologie la cui cura potrebbe portare ad una regolazione della temperatura corporea.

Fatto ciò ci si può rivolgere ad un angiologo per assicurarsi che vene, capillari e simili lavorino nel modo corretto.

In tutto ciò, non vanno ovviamente dimenticate le possibili carenze alimentari. Spesso, infatti, ci si trova a mangiare troppi pochi grassi buoni o poche proteine e ciò spinge il corpo ad avere bisogno di maggior nutrimento. E se il cibo contiene calorie, è facile intuire che queste contribuiscano in buona parte anche a mantenerci al caldo, no? Una buona anamnesi è quindi la miglior soluzione contro il freddo perenne.

Ma cosa fare mentre si eseguono le varie visite o se da queste non emerge nulla di rilevante? Per fortuna, ci sono delle strategie che si possono mettere in atto e che aiutano a proteggersi dal freddo.

La prima consiste ovviamente nel coprirsi. Vestirsi a strati si rivela quasi sempre la soluzione migliore in quanto aiuta a non disperdere il calore e a proteggersi dagli sbalzi di temperatura. Indossare calzini pesanti, scialli e foulard caldi è sempre di grande aiuto e consente di affrontare al meglio la stagione invernale.

Si deve poi ricordare che per restare al caldo è importante curare la propria circolazione. Ciò significa non indossare indumenti troppo stretti e prestare attenzione se ci sono capi d’abbigliamento che comprimono troppo braccia o gambe.

Detto ciò, si possono usare creme idratanti per viso, collo e mani. Queste zone del corpo, infatti, a contatto con il freddo tendono a seccarsi immediatamente e ciò porta a patire ancora più freddo. Con una buona idratazione, si evita infatti la dispersione del calore, raggiungendo effetti sicuramente migliore.

Ok anche alle bevande calde, purché queste non siano alcoliche. Berne di tanto in tanto durante la giornata può aiutare l’organismo a scaldarsi quel tanto che serve per far innalzare la temperatura e per evitare di avere sempre freddo anche quando magari le temperature non sono poi così basse.

