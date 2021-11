Addobbare la tavola a Natale sarà facilissimo, se seguirete questi consigli

Addobbare la tavola a Natale nel modo corretto non è proprio una passeggiata. Stai organizzando una cena tra amici e vuoi stupirli? Ecco a voi le idee più trendy per addobbare la tavola a tema natalizio!

Il Natale si avvicina, e con esso i vari preparativi. L’albero, il presepe, i regali, gli outfit, le cene. Insomma, più che un periodo di feste rilassanti il Natale diventa un vero e proprio incubo. Soprattutto se ti piace avere la casa arredata nel modo corretto e quest’anno non hai la minima idea di come arredarla. Come sempre noi di CheDonna veniamo in vostro soccorso. Quando i problemi di stile si affacciano noi arriviamo, e con guide di stile a go go! Ecco a voi la guida di CheDonna su come addobbare la tavola a Natale, per organizzare le tue cene con gli amici e stupire tutti!

Uno dei luoghi più importanti a Natale è la tavola, perché è li che si trascorre la maggior parte del tempo. Si preparano i dolci, si mangia, si gioca con i giochi da tavola, e sempre in grande compagnia.

La tavola è uno dei simboli chiave del Natale, e per questo motivo deve essere perfetta.

Perché si, la tavola va addobbata come l’albero di Natale o come il presepe: con cura e dedizione. Non basta tirare fuori dal cassetto la tovaglia rossa con Babbo Natale disegnato sopra(anzi se ce l’hai rimettila nel cassetto!), per addobbare la tavola a Natale nel modo corretto dovrai seguire alcuni step fondamentali. Quali? Vediamoli insieme!

Addobbare la tavola di Natale in 3 semplici mosse: crea, assembla, addobba!

Non c’è cosa più bella di avere la casa arredata con articoli fai da te e unici, soprattutto la tavola!

Prima di tutto dobbiamo capire cosa ci serve affinché la nostra tavola natalizia sia completa:

tovaglia/runner

centrotavola

segna posto

gift

Quindi dobbiamo fornirci di queste cose, e assicurarci che siano uniche e in tema con lo stile della nostra casa.

se avete un bel tavolo di vetro o di legno, coprirlo con una tovaglia è un vero peccato, nonché antico. Le ultime tendenze in fatto di arredamento d’interni parlano chiaro: i runner sono i MUST-HAVE. I runner sono delle tovaglie lunghe ma strette che coprono solo una piccola parte del tavolo. Possono essere utilizzate in lunghezza, quindi posizionandone solo uno al centro del tavolo da lato a lato, oppure in larghezza, coprendo la postazione dei commensali che si trovano l’uno di fronte all’altro. Scegli i tuoi runner nelle colorazioni neutre, come il beige o il tortora, perché sarà più facile lavarli. Scegli tessuti come il lino o il cotone, l’importante è che abbiano un aspetto “grezzo”. una volta posizionati i vostri runner dovete addobbare la vostra tavola. Ma come? Creando dei centro tavola! Si, creandoli. Non c’è cosa più brutta di avere una casa senza personalità, con oggetti comuni che si possono trovare in tutte le case. Un modo facile per creare un centro tavola natalizio è quello di prendere dei vasi lunghi trasparenti e riempirli di palline di Natale, quelle che tipicamente vanno sull’albero. Ovviamente scegliete un tema e un colore e seguitelo per tutto l’addobbo della tavola. Se volete rimanere su uno stile natalizio ma chic allo stesso tempo, utilizzate le pallette con lo spago intorno. Potete anche crearle voi stesse con un un gomitolo di spago grezzo beige e colla a caldo. Createne di varie misure e inseritele all’interno di un vaso trasparente. Per dare colore prendere delle foglioline verdi, anche finte, e inseritele tra una pallina e un altra. Avrete creato subito dei centrotavola chic ma molto natalizi. Un’altra regola fondamentale per quanto riguarda i centrotavola è la regola dell’altezza: non create mai centrotavola tutti della stessa altezza. Fatene alcuni più alti e altri più bassi. E mi raccomando: il centrotavola alto va posizionato al centro e gli altri più bassi devono essere posizionati in maniera da non bloccare la visuale tra un commensale e un altro. Ultima cosa: non dimenticate fiori e candele! Scegliete dei fiori o piante profumate tipiche del periodo di Natale e delle candele, create una composizione e adornate la tavola. Adesso si che avrete una perfetta tavola in stile natalizio: piena e calda! un’altra cosa che fa la differenza tra una tavola ben organizzata e una meno è il segna posto. Create dei segnaposto originali, e posizionateli intorno al tovagliolo. Potrebbe essere un idea acquistare delle piastrine tonde in finto legno (facilmente acquistabili in tutti i negozi che trattano articoli per la casa o decorazioni e bomboniere), scrivere il nome del commensale sopra, farlo passare in un nastrino di seta verde e con questo creare un fiocco che chiuda il tovagliolo. In questo modo i colori della vostra tavola saranno beige e marrone, e siete già a buon punto! non dimenticatevi mai dei gift. Buona usanza quando si hanno degli invitati a cena è prendere loro dei piccoli pensierini, e posizionarli accanto al segna posto. Non devono essere dei regali dispendiosi, l’importante è il pensiero. Un piccolo oggetto che faccia felici i vostri amici. In questo periodo potrebbe essere regalo gradito un addobbo natalizio! Create degli addobbi, come le palline di natale, e fatele tutte diverse. Chiudetele in delle bustine diverse e posizionatele accanto al segna posto a tavola. I vostri commensali apriranno il regalo e anno dopo anno, quando faranno il loro albero di Natale, posizioneranno quella pallina fatta in casa, magari non perfetta, e si ricorderanno di quella bella cena che avete organizzato!

LEGGI ANCHE: Natale in Europa? Ecco gli outfit che non dovranno mancarti in valigia!

Adesso che hai tutte le informazioni necessarie cosa aspetti? Manda un messaggio ai tuoi amici più cari e mettiti subito a lavoro: crea la tua tavola natalizia e abbinala ad un menù super gustoso!

Passerete una serata magica!