Test della Volontà | Quanto è forte la tua capacità di ottenere ciò che vuoi?

Tutti abbiamo le nostre strategie per raggiungere i nostri obiettivi, con il test della volontà potrai scoprire quanto impegno ci metti nel farlo!

A volte infatti, anche se abbiamo tutte le buone intenzioni di questo mondo finiamo per arrenderci a metà percorso oppure per abbandonare i nostri progetti perché perdiamo improvvisamente interesse in essi.

La spiegazione più semplice ed efficace per questo comunissimo comportamento è che non tutte le persone hanno abbastanza costanza da riuscire a impegnarsi in un’attività abbastanza a lungo da portarla a compimento, ma le cause in realtà possono essere altre.

Queste cause, che non possono essere considerate “generali” dipendono invece dal carattere del singolo individuo e sono più difficili da individuare. Se vuoi scoprire quali sono gli ostacoli alla realizzazione dei tuoi obiettivi, abbiamo il test perfetto per te.

Test della Volontà

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare questa immagine dell’artista Rafal Olbinski e capire quale dettaglio cattura la tua attenzione più di ogni altro. Non c’è una risposta giusta o una risposta sbagliata a questo quesito, quindi il nostro consiglio è di rispondere nella maniera più sincera e istintiva possibile per ottenere il consiglio giusto dai nostri esperti.

1 – La donna distesa

Questa donna distesa emerge dal nastro rosso che costituisce il percorso dalla terra al cielo. Dal momento che si trova in primo piano è realizzata con moltissimi dettagli e quindi è facile che salti all’occhio prima di altri elementi.

Questa donna, distesa e quasi accasciata in una posizione di totale riposo e passività, rappresenta tutto ciò che, con un termine di uso quotidiano, chiamiamo pigrizia.

La verità più profonda, al di là di questa definizione così superficiale, è che il principale ostacolo alla tua volontà sono le abitudini che non riesci a rompere e che si sono tramutati in un circolo sempre identico che ti costringe a rimanere bloccata sempre allo stesso punto. Dal momento che è così rassicurante

2 – I Profili Femminili

Nella zona centrale del quadro, appena sopra la figura della donna distesa, l’autore ha delineato due profili femminili che guardano verso i margini del quadro. Si tratta di elementi di grandi dimensioni ma piuttosto difficili da notare a causa della loro linearità.

Se hai notato i profili delle due donne, la tua volontà è spesso ostacolata dal timore di ciò che pensano gli altri, i quali potrebbero “voltarti le spalle” e giudicare il tuo obiettivo stupido o insignificante, le tue azioni inutili e le tue scelte sbagliate.

Si può dire quindi che il tuo freno è il giudizio degli altri e spesso di rinunci a perseguire i tuoi obiettivi proprio per questo motivo. Anche se si tratta di un atteggiamento piuttosto prudente – perché non è detto che il giudizio degli altri sia sempre sbagliato, anzi! – a volte è più importante fare ciò che si desidera davvero piuttosto che ottenere l’approvazione altrui. Non perderti d’animo!

3 – Le scale

Le scale, che si trovano nella parte più alta del quadro, rappresentano la lunghezza e la difficoltà del percorso per ottenere ciò che vuoi. Dal momento che è posizionato in alto, questo ostacolo non si incontra all’inizio del percorso, ma rappresenta la stanchezza che arriva dopo l’entusiasmo iniziale, quando le energie si stanno esaurendo e andare avanti è solo una questione di volontà.

Se hai scelto le scale significa che ciò che frena la tua volontà è l’idea di doverti impegnare seriamente e molto a lungo per ottenere qualcosa di veramente importante.

Anche in questo caso non significa necessariamente che tu sia pigra. Più probabilmente la tua mente e la tua emotività non funzionano sulle maratone, sei più una persona che preferisce concentrarsi al massimo su obiettivi a breve termine per ottenerli il prima possibile. Il nostro consiglio è che Roma non fu costruita in un giorno! Rafforza la tua volontà per tenere a freno la tua impazienza e otterrai grandi risultati.

4 – L’uomo che regge la bandiera

L’uomo che regge la bandiera è colui che è arrivato alla fine del percorso. Nelle mani stringe l’asta del nastro che ha appena finito di scalare e che lo ha sostenuto durante il cammino. Si può dire che sia a tutti gli effetti la rappresentazione della volontà pura e forte, che ha superato abitudini, giudizio e ostacoli di altro tipo.

Se hai notato questo dettaglio significa che sei una persona dalla fortissima volontà, che si pone sempre obiettivi alla propria portata e che in genere riesce a raggiungere ciò che vuole grazie al proprio impegno e alla propria abnegazione.

Questo significa che la tua volontà è inarrestabile? Non esattamente: è molto probabile che tu ti ponga sempre a confronto con coloro che hanno compiuto imprese simili alla tua, magari ottenendo gli stessi risultati in un tempo più breve oppure conseguendo un successo maggiore. Basta con la sindrome dell’impostore! Concentrati solo su te stessa e sul tuo percorso e non porti sempre a confronto con chi è venuto prima!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.