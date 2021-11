Test: come bevi il caffè? La risposta indica come vivi la vita

Grazie al test su come bevi il caffè potrai scoprire chi sei e come vivi la vita. E tutto semplicemente indicando il modo in cui preferisci bere questa bevanda.

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo. In grado di donare energia pronta al mattino e di tenere svegli durante le dure ore di lavoro, si rivela anche un momento piacevole da vivere in pieno relax quando si è soli a casa o da condividere con amici e parenti.

Una bevanda che può essere sorseggiata in gusti e formati diversi e che ognuno di noi preferisce bere a modo suo. Ed è proprio il modo in cui ogni giorno decidiamo di bere il caffè a fare la differenza. A seconda che si scelga di berlo in piedi o seduti, si possono infatti capire diversi aspetti di se e del proprio modo di intendere la vita.

Modi di essere e di fare che la dicono lunga sul proprio modo di essere e tutto grazie ad una semplice tazza di caffè. Basterà quindi scegliere tra due opzioni apparentemente banali per iniziare a conoscersi meglio e a capire qualcosa di più su se stessi e addirittura sulla propria filosofia di vita.

Test: come bevi il caffè. Il modo in cui lo bevi svela chi sei

Per svolgere il test nel modo corretto basta scegliere tra le due opzioni proposte qui sotto. Che si preferisca berlo in piedi mentre si controllano i messaggi sullo smartphone o seduti comodamente e sfogliando un giornale, la scelta che si fa ogni giorno può indicare chi siamo e come affrontiamo la vita di tutti i giorni.

Un modo simpatico e leggero per conoscersi meglio e per approfondire alcuni aspetti del proprio modo di essere.

1 – In piedi

Se tra le due modalità, quella che più ti appartiene è quella che ti vede in piedi, sei sicuramente una persona dinamica e con l’argento vivo addosso. Nella vita non riesci mai a stare ferma e ciò si rivela anche dal tuo modo di ricaricarti con un semplice caffè. Che si tratti di sorseggiarlo mentre guardi fuori o sei intenta a fare altro, preferisci infatti muoverti e non fermarti mai.

Sul lavoro sei una persona attiva che non sta mai ferma e che si impegna sempre al massimo per dare il meglio di se. Avere successo nella vita è il tuo sogno più grande e per riuscirci sei pronta a tutto. Così, tendi a vivere una vita frenetica e sempre di corsa. Lo stress ti è quasi amico nonché monito per agire sempre al meglio. Cosa che sai fare sia agendo da sola che con collaboratori fidati che sul lavoro così come nel privato sei sempre in grado di scegliere.

I rapporti interpersonali tendono ad essere sempre carichi di aspettative ed in grado di funzionare al meglio. E ciò dipende in modo particolare dal tuo bisogno di far quadrare sempre tutto. Il tuo sguardo è infatti sempre puntato su tutto ciò che ti riguarda e, quindi, anche su chi frequenti giornalmente. Unico difetto? A volte tendi a fare troppi calcoli anche con gli amici. Quanto all’amore, un po’ di istintività in più non guasterebbe. Così come sarebbe ancor meglio prenderti cura delle persone che ami e ancor prima di te stessa. Ogni tanto, dopotutto, anche tu hai bisogno di un momento di calma.

2 – Seduta

Ami bere il caffè con calma e seduta sul divano o al tavolo? Allora sei una persona dall’indole romantica e che più di ogni altra cosa sente sempre il bisogno di concederti una piccola coccola quotidiana. Per te, una bevanda calda rappresenta un modo per rilassarti e per prenderti cura di te. Al contempo ti aiuta anche a fare il punto della situazione. Cosa che sai fare al meglio quando sei perfettamente rilassata.

Sul lavoro ti piace vivere a pieno le fasi più importanti, salvo poi rilassarti ogni qual volta ti è concesso. Si tratta di una modalità nella quale riesci sempre al massimo e che è in grado di farti vivere a pieno i pro e i contro di ogni situazione. Con i colleghi sei in grado di dar vita a grandi collaborazioni. E ciò fa si che tu riesca ad impegnarti al massimo, godendo al contempo anche di momenti preziosi che ti sono utili per sentirti energica.

I rapporti con gli altri sono solitamente positivi e puntano più sulla qualità che sulla quantità. Questo aspetto ti consente di avere relazioni piene e soddisfacenti e delle quali vai più che fiera. Un aspetto che si riflette anche in amore dove sei in grado di vivere rapporti importanti e improntati sopratutto sulla condivisione. Un modo di essere che ti appartiene nel profondo e che fa di te una persona pienamente soddisfatta della propria vita.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.