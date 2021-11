Questi 3 segni zodiacali hanno più probabilità di divorziare o lasciarsi

Secondo gli astrologi questi 3 segni zodiacali avrebbero maggiori probabilità di divorziare. Scopri chi sono e perché sono in questa classifica.

Molte persone confidano negli astri per fare chiarezza nelle loro vite. Secondo alcuni il destino è chiaramente visibile nelle stelle e le decisioni migliori potrebbero essere prese consultando l’oroscopo. L’astrologia, è una pseudo scienza che conta molti seguaci. Oggi gli astri si rivolgono a loro per rivelargli informazioni importanti sulle loro relazioni. Scoprirai quali sono i 3 segni zodiacali che hanno più probabilità di divorziare o mettere fine alla loro relazione a breve.

Una rottura sentimentale è un momento catastrofico della vita di ognuno. Che sia una decisione voluta oppure sofferta, la separazione è un momento traumatico e segna un profondo cambiamento.

Quando scegliamo chi avere al nostro fianco e facciamo progetti con lui, ci auguriamo un futuro sereno insieme. Non sempre le aspettative coincidono con la vita reale, può succedere che le discussioni diventino una routine e che la rabbia abbia la meglio sull’amore.

Se la coppia si impegna per fortificare il rapporto e si prende cura del loro amore come fosse un fiore prezioso, probabilmente questo amore crescerà. Nel caso in cui la coppia si allontana permettendo al risentimento di spegnere il fuoco dell’amore un divorzio è probabilmente all’orizzonte.

Secondo gli astrologi alcuni segni sarebbero meno capaci di altri a coltivare questo giardino dell’amore e quindi più a rischio divorzio.

LEGGI ANCHE —->Le coppie migliori dei segni zodiacali: scegli questo segno per essere felice

I segni zodiacali che hanno più probabilità di divorziare

Gli astrologi hanno analizzato i tratti della personalità di ogni segno zodiacale e sono riusciti a fare la classifica dei 3 segni più a rischio divorzio. Ecco i 3 segni astrologici che hanno maggiori difficoltà in campo sentimentale.

1. Ariete

Conosciamo tutti il temperamento dell’Ariete, un segno impulsivo e molto autoritario con il quale si fa fatica a rapportarsi. L’Ariete adora viaggiare, espandere le sue conoscenze in ogni ambito, anche a livello di conoscenti. E’ un segno possessivo in amore ma allo stesso tempo indipendente. Per questo segno l’ideale sarebbe un partner gioioso e avventuroso che abbia le sue stesse passioni.

Il motivo per il quale questo segno tende a non avere relazioni durature è perché è molto esigente. Pretenzioso, non ammette i suoi errori e difficilmente accetta le critiche, questo lo rende un convivente che metterebbe a dura prova la pazienza di tutti.

Le cose degenerano quando mostra il suo lato aggressivo. Più questo segno si sente stanco di quella relazione più diventa aggressivo spingendo l’altro a fare le valige.

2. Gemelli

Il Gemelli è un segno d’aria. Noto per la sua positività e la sua gioia di vivere, questo segno in amore si mostra molto premuroso. Ama la compagnia e tende a compiacere il partner. Questo segno cambia atteggiamento quando il partner non lo fa sentire importante e non gli dimostra il suo amore. Per i nativi di questo segno, l’amore deve necessariamente viaggiare a braccetto con attenzioni e stabilità.

Oltre ad essere molto permalosi i Gemelli sono molto gelosi. Questi sono i due cardini delle maggiori discussioni che affronta nella sua vita. Quando si arrabbia potrebbe non trattenere parole offensive, dette per rabbia non perchè le pensa. Parole che comunque risuonano e fanno dubitare il partner che a lungo andare decide di prendere un’altra direzione.

3. Pesci

Il segno dei Pesci è fantasista e sognatore. La sua vita è surreale, lui sogna continuamente ciò che la renderebbe unica. Anche l’amore rientra in questo schema per cui il Pesci ha molte aspettative riguardo al partner, che dovrebbe avere tutte quelle caratteristiche che ha sempre sognato.

Questo segno è molto romantico gentile e generoso in amore, l’unico difetto è il fatto di essere un pò irresponsabile. Il Pesci è un eterno bambinone, tende a non prendere decisioni e ha poco i piedi per terra. Con il tempo il partner che trovava affascinante questi suoi modi di essere, inizierà ad esigere più maturità da questo segno e se il Pesci non accetterà di apportare grandi cambiamenti nella sua vita il suo partner finirà col cercare un’altra persona che gli dia maggiore stabilità.