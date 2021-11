I segni che odiano il Natale: pronti all’arrivo del 25 Dicembre?

Ebbene sì: esistono segni zodiacali (e quindi persone) che odiano il Natale. Prima di iniziare a fare l’albero, meglio controllare che non ci sia il tuo partner tra loro no?

Avete mai sentito parlare del Grinch? Se pensate solo al famosissimo film di Natale con Jim Carrey siete (solo un poco) fuori strada.

Il Grinch, infatti, è una creatura partorita dalla mente del Dr. Seuss uno scrittore e fumettista famosissimo!

Questa creatura (verde, pelosa e misantropa) è il vero e proprio antagonista del Natale visto che è dalla sua prima apparizione (nel 1957) che tenta di “rubarlo“.

Il Grinch odia i canti di Natale, la festa in sé, gli addobbi ed i regali in generale: non è che il tuo partner, sotto sotto, gli assomiglia?

I segni che odiano il Natale: scopri chi c’è nella classifica di oggi dello zodiaco

Sì, è vero ma non iniziate ad urlare e strapparvi i capelli: esistono persone che detestano, dal profondo del cuore, il Natale.

Aiuto! Com’è possibile non apprezzare l’atmosfera festosa, gli addobbi luminosi, i regali e quella sensazione di magia che porta con sé questa stagione?

Pensate che per queste persone, invece, è assolutamente irragionevole iniziare a fare l’albero a Novembre (come tantissimi di voi hanno già fatto, non vergognatevi).

Non solo: queste persone detestano dal profondo del cuore il Natale e vorrebbero che finisse immediatamente. Adesso sorge il dubbio: tu (od il tuo partner, i tuoi amici e i tuoi familiari) da quale parte siete?

LEGGI ANCHE –> I segni più meteoropatici dello zodiaco: ci sei anche tu tra loro?

Scopriamo se conosci un vero e proprio Grinch grazie alla classifica di oggi dell’oroscopo. Ecco chi sono i segni zodiacali che odiano il Natale (ed anche perché lo detestano).

Meglio essere pronti in vista dell’arrivo di Dicembre, non trovi?

Sagittario: quinto posto

Che sorpresa, vero? Nella nostra classifica dei segni zodiacali che odiano il Natale c’è anche il Sagittario! (Anche se solo al quinto posto).

Il Sagittario, infatti, è un segno che ci sembra sempre amorevole e gentile ma non dobbiamo dimenticare che è anche incredibilmente indipendente!

Dover avere a che fare con parenti e amici, con numerose persone che richiedono il suo tempo e le sue energie è spesso veramente troppo per il Sagittario.

Lasciateli in pace! (Vorrebbero urlare i Sagittario ma, almeno a Natale, di solito evitano la scenata). Fateci caso: i Sagittario, sotto Natale, sono veramente insofferenti!

Vergine: quarto posto

Natale? E perché dovrebbero mai interessarsene i nati sotto il segno della Vergine? Questo è un segno che non ha nessuna intenzione di prendere il Natale come un momento di relax o di allegria… anzi!

Per la Vergine il Natale è un momento decisamente difficile. Visto che è un segno che fatica molto a connettere con gli altri, anche quelli che ama di più, la Vergine si ritrova sempre a disagio a Natale. Non sa bene come gestire i suoi sentimenti e come gestire quelli degli altri: insomma, per la Vergine il Natale è un vero disastro! Meglio star loro vicino ed evitare che si sentano troppo esclusi.

LEGGI ANCHE –> Scopri se sei uno dei cinque segni più estroversi dello zodiaco

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli non possono fare a meno di sentirsi veramente a disagio a Natale.

Per loro, infatti, questa è una festività “falsa“, che li obbliga a doversi sentire emotivi senza ragione alcuna!

I Gemelli non disdegnano di certo la festività o le feste in sé per sé ma, generalmente, faticano molto quando arriva Natale. Dover parlare con persone che non apprezzano, trovarsi “incastrati” e non poter liberarsi quando vogliono li fa sentire veramente in gabbia.

Siate gentili con i Gemelli sotto Natale: si sforzano tanto e soffrono molto!

Acquario: secondo posto

Feste? Sentimenti? Relax e pace? Non per gli Acquario, ovviamente!

Chi è nato sotto questo segno ha imparato, suo malgrado, a detestare veramente il Natale! Visto che, spesso e volentieri, gli Acquario sono persone che si fanno carico praticamente di tutto il lavoro.

Questo non vuol dire (solo ed esclusivamente) cucinare, sistemare albero e presepe, lucine e lucette, creare la neve finta od ingaggiare Babbo Natale!

Per gli Acquario, soprattutto, il Natale è un momento di forte stress fisico e mentale: i nati sotto questo segno detestano il Natale perché tutto ricade (emotivamente) su di loro!

Se gli Acquario non sono di buon umore, non hanno voglia di impegnarsi o non cercano di rendere il Natale fantastico, potete star certi che il Natale sarà una vera schifezza.

Un peso non da poco, no?

LEGGI ANCHE –> I segni più tristi dello zodiaco: non è che ci sei in classifica?

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni che odiano il Natale

Cari Capricorno, basta fingere e, soprattutto, basta cercare di screditare il Natale. Non potete farci niente se detestate questa festa: meglio ammetterlo piuttosto che fare buon viso a cattivo gioco!

I Capricorno, infatti, sono i segni zodiacali che, in assoluto, detestano veramente il Natale. Innanzitutto perché devono fare il regalo a tutti: questo non si tratta solo di un problema di soldi “sprecati” (sappiamo bene quanto lavorano duramente per i propri soldi i Capricorno) ma anche di affinità.

I Capricorno detestano fare i regali alle feste comandate perché non hanno mai idee e faticano a connettersi con gli altri!

Inoltre, poi, i Capricorno si trovano veramente in difficoltà quando bisogna essere particolarmente calorosi… a comando.

Natale è una festa che li mette decisamente in crisi e rende i Capricorno veramente stanchi e nervosi. Siete stati avvertiti!