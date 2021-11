Vuoi un rapporto più piccante? Puoi provare ad usare “lui”!

Sei alla ricerca di un rapporto un poco più piccante? Bene, sappi che hai uno strumento in casa che può aiutarti tantissimo: ecco qual è!

Inutile girarci intorno più di tanto: i vostri rapporti intimi, ultimamente, non fanno faville e tu hai iniziato a percepire un rischio veramente grande.

Quello della noia!

Per sfuggire a questa temibile avversaria, soprattutto quando parliamo di coppie e di intimità fisica, abbiamo pensato di proporti un’esperienza abbastanza nuova.

Dovrai usare uno strumento, questo sì, ma non devi preoccuparti: lo hai sicuramente in casa e ci passi davanti tutti i giorni senza neanche considerarlo.

Curiosa di scoprire cosa sia e come usarlo?

Rapporto piccante: usa questo strumento e vedrai che cambierà tutto

Va bene, va bene, non vogliamo di certo tenerti sulle spine più a lungo di quanto non sia necessario.

Lo strumento “misterioso” che vorremmo farti “provare” per rendere il tuo rapporto un poco più piccante è… lo specchio!

Poco importa che sia quello all’ingresso di casa, quello del bagno o quello che avete in camera da letto (che fortuna!).

Lo specchio, infatti, può aiutarvi tantissimo quando si parla di intimità ma è uno strumento che viene, spesso, tragicamente ignorato.

Sappiamo già a cosa stai pensando: guardarmi allo specchio, nuda, mentre faccio l’amore?

No grazie! Cosa dovrei vedere oltre alle imperfezioni, la mia espressione o quella striscia di peli che ho dimenticato di levare sul polpaccio?

Va bene, va bene, lo sappiamo: queste sono “paure” generiche e non le vostre ma tutti, bene o male, quando pensano di vedersi in intimità hanno un primo moto di orrore.

Che? Guardarsi allo specchio durante l’amplesso? E perché mai?

Per tantissimi motivi, fidatevi di noi!

Se volete resuscitare la vostra vita intima, invece di saltare le tappe e darvi all’acquisto di costosi costumi di latex, maschere con cerniere (da non usare come surrogati per le mascherine) o di sex toys futuristici, provate con la semplicità.

Guardarvi allo specchio, infatti, è molto più eccitante ed intrigante di quanto non possa sembrare ad un primo… ehm, sguardo!

Innanzitutto, partiamo dalle basi: perché dovreste usare uno specchio e fare l’amore di fronte a… lui?

La risposta più scontata è una: perché è semplice! Lo specchio è un oggetto che tutti abbiamo a casa: che sia in bagno, all’ingresso o in camera da letto poco importa.

Anzi, è meglio variare, non trovate?

Non dovete comprarlo appositamente, non serve azionarlo e non dovete far altro che posizionarvi di fronte a lui: più comodo di così!

In seconda istanza, poi, fare l’amore di fronte allo specchio è un modo intelligente per guardarsi e rimirarsi senza fare foto o video.

Registrarsi durante l’intimità, infatti, è qualcosa che assolutamente non vogliamo condannare: è divertente e può essere molto eccitante ma, prima di arrivarci, dovresti sentirti a tuo agio nel farlo!

Se l’idea, per ora, ti stuzzica ma non ti entusiasma, lo specchio è un ottimo amico. Potete farlo di fronte a lui e guardarvi senza che ci siano riprese o “prove”.

Fantastico, no?

Infine, il terzo lato positivo di usare uno specchio durante un rapporto intimo è che si tratta di un qualcosa di veramente sensuale.

Fidatevi di noi: nel momento del rapporto, poco vi importerà dei rotolini o della cellulite. Parola di scout! (Più o meno).

Vedere riflessi nello specchio il vostro corpo ed il corpo del partner, poter guardarvi negli occhi anche se siete in posizioni “strane” è veramente fantastico.

Inoltre, finalmente, potrai vederti come ti vede il tuo partner: sensuale ed intrigante come non sei mai stata! E, se temi di non esserlo, fidati di noi: lo specchio ti aiuterà ad assumere quelle pose più bollenti, da rapporto piccante, che tanto ti piacerebbe provare.

Insomma, usare uno specchio è una maniera veramente semplice per rivoluzionare, forse, i vostri rapporti intimi.

Dopotutto, costare non costa niente e si tratta solo di provare a divertirvi insieme: se l’idea non vi piace o se, appena iniziate, vi rendete conto che non fa per voi poco male.

Basterà spostarsi di un passo per riprendere il rapporto esattamente dove lo avevate lasciato!

Che ne dite: vale la pena provare?

(Secondo noi la risposta è chiara: assolutamente sì!).