Tartan e quadri in autunno: la scelta perfetta per outfit di gran tendenza

Anche questo autunno tartan e quadri saranno i protagonisti assoluti della moda. Lo scorso anno, proprio in questo periodo, vi avevamo parlato del tartan indossato da Kate Middleton.

Oggi lo vediamo nuovamente protagonista più che mai nei look delle influencer e modelle più famose del mondo. Scopriamo quali capi tartan e quali a quadri comprare per look casual e contemporanei.

Con il cambio armadi, e la normalità di poter uscire, viene voglia di fare shopping ma cosa scegliere che si possa sfruttare anche il prossimo anno? Il tartan ed i quadri, xxl o piccolissimi, sono sempre di moda nelle stagioni fredde e con questi semplici proposte si risolve il dilemma. Vediamo i capi must-have dallo stile scozzese ed americano ai quali non potremo rinunciare.

Tartan e quadri in abiti, cappotti, gonne e molto altro

La camicia in cotone tinto in filo tartan con maniche blouson di Ralph Lauren (199 euro) è un vero e proprio classico da avere nell’armadio pronta per le feste o anche semplicemente per l’autunno. Un po’ retrò per le leggere arricciature su maniche e polsini, è ottima con un paio di blu jeans skinny e stivaletti neri, per un outfit casual da tutti i giorni.

Il cappotto lungo in misto lana di Lacoste a piccoli quadri verdi e neri, ha i bottoni beige a contrasto, un colletto molto femminile ed il noto coccodrillo tono su tono ricamato sul polsino sinistro. Lo spacco posteriore e le tasche laterali lo rendono comodo e pratico e basterà questo capo per creare un look diverso dal solito. Il prezzo è di 520 euro.

Altro capospalla, quello firmato Betta Corradi è però a quadri bianco e nero con frange in fondo e dalla linea moderna ed ampia. Il punto vita è sottolineato dalla cintura coordinata mentre i revers classici e le tasche quadrate frontali gli conferiscono un’aria anni Ottanta che piace ancora. Costa 355 euro.

La camicia a quadri di Stradivarius bianca, marrone e beige sembra uscita da un video dei Nirvana. Con un pantalone chiaro in velluto a costine ed una maglia girocollo a contrasto, si crea un outfit giovane e dinamico. Sul sito ufficiale del brand si trova a 39,99 euro.

Per un abito tartan con stampa check rosso e nero, femminile, con pizzo sulla gonna e scollo a V ad incrocio, l’unica soluzione è l’idea di Liu Jo, scontata di ben il 40% a 95 euro. Da portare con gli anfibi, senza calze o con i collant e le décolleté, vi permette di essere pronte per una serata con le amiche letteralmente in cinque minuti.

Con questi pochi capi si vede come indossare la fantasia dei quadri sia veloce e d’effetto di giorno come di sera, senza spese folli. Non ci sono scuse, il momento dello shopping è arrivato!

Silvia Zanchi