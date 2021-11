GF VIP 6: ecco gli outfit da sogno di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Un’altra puntata del Gf Vip 6 è andata in archivio: scopriamo gli outfit da sogno di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

La diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip 6 è andata in archivio e come al solito ha regalato ai tanti telespettatori colpi di scena, risate e momenti emozionanti. Ma come sempre quello che a noi interessa in questo spazio è osservare gli outfit delle due opinioniste.

Stiamo parlando delle due dame che affiancano Alfonso Signorini alla conduzione del Gf Vip 6, in quella che si dice sarà l’edizione più lunga di sempre, ovvero Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Finora le due opinioniste si sono sempre messe in evidenza sia a parola ma anche per i look sfoggiati nel corso di queste puntate. Andiamo allora a scoprire come erano vestite ieri sera e da chi erano firmati i loro outfit da sogno.

Outfit da sogno per Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

“Strizzate nei loro bustier“, come ha affermato Alfonso Signorini, anche ieri sera Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno indossato outfit da sogno. Entrambe raffinate ed eleganti hanno messo in risalto la parte alta del corpo.

Scopriamo allora cosa indossavano e chi le ha vestite. Partiamo anche stavolta dal look di Adriana Volpe, la bionda conduttrice ed ex gieffina anche stavolta ha scelto di affidarsi al brand Fabiana Ferri, di cui ha già indossato diversi abiti nel corso delle puntate. Si tratta di un marchio 100% made in Italy di abiti da cerimonia.

Quello indossato ieri sera è un abito corto con un sottogonna in tulle color cipria e un bustier effetto retato nero con lo sfondo sempre dello stesso colore del sottogonna. E se il bustino tende ad evidenziare il seno, la gonna dalla vita in giù scende a ruota. Inoltre il retro dell’abito è asimmetrico ed più lungo dietro rispetto alla parte anteriore.

A completare il look un paio di stivaletti rosa cipria, dello stesso colore del sotto dell’abito tempestati di brillantini. Inoltre, la Volpe indossava al collo un foulard nero e cipria legato con un fiocco da una parte e un bracciale al polso, nero effetto pelle con un serpente. Capelli sciolti e mossi per la bella Adriana che le incorniciavano il viso addolcendo i suoi tratti.

E ora andiamo all’outfit di Sonia Bruganelli. Stavolta la moglie di Paolo Bonolis ha scelto di indossare un abito di un’artista emergente Beatrice Bevilacqua. Il brand si chiama BQV by Beatrice Bevilacqua. E come si legge sul profilo Instagram della stilista è un brand Made in Italy di Milano.

Creato appositamente per la Bruganelli, l’abito a fantasia indossato ieri sera, era nei toni del blu e del nero. Anche questo abito, come quello della collega, andava a mettere in risalto il seno e sotto si apriva in un’ampia gonna lunga.

Ai piedi l’opinionista aveva come sempre un paio di decolleté del marchio Casadei ma stavolta li ha scelti neri a pois bianchi. Capelli sciolti anche per la bionda opinionista.

E ora attendiamo venerdì prossimo per scoprire i prossimi look delle due belle opinioniste del Gf Vip 6 che affiancano come sempre Alfonso Signorini.