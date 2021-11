5 curiosità su Michelle Hunziker: dai grandi amori allo spot che le ha cambiato la vita

Michelle Hunziker è tornata con All Together Now, ma pensi davvero di sapere tutto su di lei? Ti abbiamo preparato questa nuova sfida. Ecco 5 curiosità che probabilmente non sai di lei.

Michelle Hunziker è senza dubbio una delle conduttrici più amate del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che da anni è al timone di programmi di successo. Per questo Mediaset ha scelto di confermarla con una nuova edizione del music show All Together Now, che vede la presenza del famoso muro e di 4 giudici d’eccezione (Francesco Renga, Rita Pavone, Anna Tatangelo e J-Ax).

Michelle da anni fa parte del mondo dello spettacolo e per questo motivo i telespettatori sono convinti di sapere tutto sul suo conto, considerato che anche in maniera inconsapevole si è ritrovata spesso al centro della cronaca rosa, ma è davvero così? Abbiamo deciso dunque di metterti alla prova e di rivelarti 5 cose che probabilmente non conosci sul conto.

5 cose che probabilmente non conosci su Michelle Hunziker

Partiamo subito con le 5 curiosità su Michelle Hunziker, senza perderci in troppi fronzoli. Non è di certo un mistero che la conduttrice svizzera sia felicemente impegnata con l’imprenditore Tomaso Trussardi con cui ha due figlie, Sole e Celeste.

Sapevate però che l’imprenditore è un uomo molto timido. Tant’è che la conduttrice era convinta, anche sotto consiglio di sua figlia Aurora Ramazzotti, che lui in realtà non fosse interessato a lei come compagna ma solo come amica in quanto gay. Ovviamente ha poi scoperto che l’uomo non era affatto omosessuale, ma semplicemente molto timido per provare un approccio diretto con lei.

Michelle è sempre stata molto sincera con il suo fedele pubblico, per questo non ha mai nascosto loro di avere paura dei ragni. Ebbene sì, la Hunziker ha una vera e propria fobia e chissà se un giorno riuscirà a superarla. Al fianco di Tomaso Trussardi però è riuscita a superare per un amore qualcos’altro. Che cosa?

La conduttrice ha confidato di non mangiare carne. Non per scelta etica, ma perchè si era semplicemente accorta di non riuscire a digerirla. Per amore dell’imprenditore, però, è riuscita ad introdurla nuovamente nella sua alimentazione ed ora la mangia tranquillamente.

Non tutti sanno, però, che Michelle qualche tempo fa ha scoperto di avere un fratello, Andrea. L’uomo è nato da una relazione tra il padre della conduttrice ed un’altra donna, prima che avesse modo di conoscere la sua futura moglie. I due hanno costruito con il tempo un rapporto, ma qualcosa poi si è rotto. Tant’è che lui, dopo aver subito una delicata operazione, ha chiesto alla conduttrice di poterla incontrare di nuovo, ma sembrerebbe non esserci stata alcuna risposta da parte sua.

L’ultima curiosità su Michelle Hunziker riguarda il suo esordio. Sapete infatti che quando aveva 17 anni ha preso parte alla campagna di intimo Roberta? Quella che vedeva una ragazza posare con il suo Lato B. Beh, quel fondoschiena era proprio il suo!