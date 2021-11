Harry e Meghan continuano a far discutere da una parte all’altra dell’Oceano. L’ultima news proviene da una fonte più che autorevole e ribalterebbe completamente l’opinione che ultimamente ci siamo fatti sui discussi duchi di Sussex. Ecco il retroscena inaspettato che coinvolge Harry, Meghan e William.

Harry e Meghan sono la (ex) coppia reale più controversa di sempre e non si smette un attimo di parlare di loro, sia in America (dove attualmente vivono) che in Gran Bretagna. Recentemente, però, è spuntato fuori un retroscena davvero incredibile che cambierebbe totalmente l’opinione che ci siamo fatti su di loro.

Secondo Andrew Morton, scrittore noto per aver pubblicato la biografia autorizzata della principessa Diana e il libro “Meghan and the Unmasking of the Monarchy: A Hollywood Princess”, l’allontanamento di Harry e Meghan da palazzo reale avrebbe una motivazione “nobile”: “Un colpo alla Royal Family? No, un favore a William”, ha affermato lo scrittore a salon.com.

Il retroscena sull’allontanamento di Harry e Meghan da palazzo reale

Secondo lui, il destino di Harry e Meghan era già segnato prima della loro decisione di allontanarsi definitivamente dalla royal family. Il principe Carlo e William vorrebbero infatti ‘snellire’ la monarchia (molto costosa da mantenere per i sudditi britannici) facendo figurativamente fuori tutti coloro reputati “superflui” a causa del ruolo ricoperto.

I Duchi di Sussex hanno anticipato le loro mosse, auto-escludendosi dalla famiglia reale per evitare la brutta figura dell’espulsione davanti a tutto il regno.

Morton ha sottolineato, ironicamente, che con la graduale crescita dei figli dei Cambridge – Louis, Charlotte e George – , i Sussex avrebbero occupato un ruolo sempre più marginale all’interno della monarchia: “È un po’ come il principe Andrea, che a un certo punto era il secondo in linea di fila per il trono. Ora è in fondo all’ordine. Meghan e Harry stannno perdendo la loro importanza. Tra un po’ tutti diranno: Meghan chi?”.

Harry e Meghan hanno quindi deciso di reagire. “Sono venuti a Los Angeles senza alcun tipo di piano specifico”, ha aggiunto Morton, “ma ci sono prove che suggeriscono che avevano pianificato un trasferimento a Hollywood da diverso tempo”.

Ci sarebbero stati infatti, secondo Morton, incontri segreti tra Harry e Oprah Winfrey nel lontano 2018 e accordi con la piattaforma streaming Quibi per la messa a punto di alcuni progetti nel 2019.

Quale sarà, a questo punto, la verità?