Glitter cut crease make up: il trucco super chic per brillare a Natale

Il glitter cut crease make up è un trucco occhi perfetto per coloro che amano il glitter ma non il trucco esagerato.

Questo make up è in grado di abbinare alcune delle tendenze make up più forti dell’ultimo periodo, tra cui l’eyeliner nero, le ombre grafiche realizzate con l’ombretto e ovviamente il protagonista assoluto del trucco delle feste: il glitter.

Il pregio di questo make up è di essere di realizzazione relative semplice pur creando un effetto finale estremamente sofisticato. La particolare combinazione degli elementi permette di giocare con una gamma infinita di colori e di contrasti, quindi può essere adattato a tutti i colori di occhi.

Per quanto riguarda invece la forma, il glitter cut crease sta benissimo sugli occhi piuttosto grandi e dalla palpebra ampia, dove si ha spazio per inserire ordinatamente tutti gli elementi necessari a creare questo make up occhi.

Si adegua perfettamente anche agli occhi piuttosto lunghi, perché contribuisce a farli apparire ancora più grandi e allungati verso le tempie, mentre bisogna prestare particolare attenzione alla realizzazione di questo trucco sugli occhi piuttosto piccoli, perché potrebbero risultare un po’ “schiacciati” dall’abbondanza di eyeliner e di eventuali ombre scure sulla palpebra. Il segreto, in questo caso, consiste in una accurata scelta di colori, optando per una linea di eyeliner molto sottile e una palpebra neutra.

Glitter ut crease: come creare e abbinare il trucco più chic dell’inverno 2021

Uno dei segreti per la riuscita di questo trucco è mantenere un altissimo contrasto tra la linea di eyeliner nero (se lo si usa) e i colori scelti per truccare la palpebra. In questo modo, soprattutto aggiungendo un paio di ciglia finte, il trucco sarà di grande impatto

In alternativa all’eyeliner nero è possibile utilizzare il glitter sia per realizzare la linea della rima ciliare sia eventualmente per la linea nella piega della palpebra.

Anche in questo caso naturalmente è possibile creare contrasti che facciano risaltare il make up, scegliendo per la palpebra un colore pastello o nude e un glitter color ottone.

Al contrario, creando un classico smokey eyes, la linea glitter lungo le ciglia e la piega dell’occhio può essere realizzata in glitter chiari, addirittura in argento per un trucco da gran sera. Questa combinazione di colori è perfetta per chi ha occhi abbastanza grandi da non essere completamente “schiacciati” da un trucco particolarmente intenso come questo.

Per chi invece preferisce un trucco leggerissimo e delicato, reso ancora più luminoso e femminile dall’uso dei glitter, l’ideale è optare per un ombretto dai toni pastello sul quale creare la linea lungo le ciglia o la linea della piega con un glitter dello stesso tono o addirittura più chiaro. In questo modo i contrasti sono ridotti al limite, ma lo sguardo apparirà aperto e luminoso.

In linea generale il cut crease make up si limita al trucco della sola palpebra superiore. Nonostante questo in rete ci si può imbattere in make up molto più originali che “sconfinano” fin nella palpebra inferiore per un look davvero molto moderno e all’avanguardia.

Naturalmente l’idea di truccare l’occhio nella zona dell’occhiaia funzionerà solo con la scelta del colore giusto: assolutamente no a tutti i colori che possano rendere l’ombra più scura, come il nero, il grigio, il verde, il viola e il blu. Sì invece a qualsiasi colore brillante e appariscente, insomma tutti quelli che negli scorsi mesi abbiamo utilizzato per realizzare il trucco occhi solid color.

Il segreto per un cut crease super semplice

L’ideale per realizzare un cut crease abbastanza preciso, se si è alle prima armi, consiste di armarsi di due diversi colori di ombretto, uno più chiaro e uno più scuro, nonché di correttore molto coprente.

Le caratteristiche principali del trucco sono l’estrema luminosità della palpebra mobile e la precisissima linea di demarcazione tra la palpebra mobile e quella fissa. Per realizzarle in maniera piuttosto semplice si potrà andare a sfumare prima le ombre, realizzando in pratica uno smokey eyes a due colori molto ampio, quindi si potrà applicare il correttore sulla palpebra mobile utilizzando un pennello piatto a setole dure (simili a quelli che si utilizzano per le labbra) e disegnare con la massima precisione la linea divisoria tra la zona chiara e la zona scura del trucco.

Una volta creata una guida precisa con il correttore, sarà il momento di applicare il glitter del colore che si preferisce et voilà!