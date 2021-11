Anticipazioni Una Vita, matrimonio distrutto: svelati i colpevoli

Una Vita anticipazioni: due nuovi arrivati dal Messico faranno cambiare le sorti dei personaggi. In particolare verrà distrutto un matrimonio. Ecco chi sono e cosa succederà

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: il matrimonio fra Felicia e Marcos è in bilico

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, Genoveva vuole vendetta nei confronti di Felipe.

Siete pronti a vedere l’ingresso in scenadi nuovi personaggi? Nelle prossime settimane infatti arrivano in Una Vita i fratelli Aurelio (Carlos de Austria) e Natalia Quesada (Astrid Janer). Quando arriveranno ad Acacias dal Messico, i due daranno fin da subito inizio alla loro vendetta personale ai danni di Marcos (Marcial Alvarez) e Anabel Bacigalupe (Olga Haenke). Questo darà il via ad una serie di colpi di scena, che cominceranno nel corso della festa nuziale di Marcos e Felicia.

I due nuovi arrivati, Aurelio e Natalia, sono figli di Salustiano, il socio messicano di Marcos. Convinti del fatto che il Bacigalupe Senior abbia in qualche modo rovinato la vita del loro padre, procurandogli non pochi problemi sul lavoro, i Quesada studieranno un abile piano per seminare il terrore in Marcos.

Mentre Aurelio non esiterà a presentarsi da Marcos per minacciarlo, Natalia agirà d’astuzia con Anabel e le farà credere di essere arrivata in Spagna, da sola, nel corso di un viaggio in giro per l’Europa. A quel punto, sarà chiaro che Anabel non vuole avere in alcun modo a che fare con Aurelio, motivo per cui quest’ultima – mentendole – le dirà che può stare tranquilla perché non si trova in città insieme a lei.

Fra Anabel e Natalia di sicuro non scorre buon sangue. La nuova arrivata fingere di essere amica ma non lo sarà affatto. Non a caso, la stessa Natalia inizierà a fare la civetta con Miguel Olmedo (Pablo Carro) ed insinuerà in più di un’occasione che Anabel ha più dimestichezza con gli uomini di quanto fa apparire.

Anche se si renderà conto di alcune strane mosse di Natalia, Anabel vorrà comunque dare una chance alla “messicana” e deciderà di invitarla alla festa nuziale del padre e di Felicia Pasamar (Susana Soleto). Un bruttissimo errore. Infatti, approfittando dell’invito, Natalia si presenterà alla festa con Aurelio. Appena lo vedrà, Anabel resterà attonita e si renderà conto di essere stata presa in giro sin da subito dall’amica, la quale le confesserà che il fratello si è trasferito in Spagna perché, in quanto militare, ha ottenuto un posto in ambasciata. Come se non bastasse, il Quesada si porrà subito in maniera insolente nei riguardi della Bacigalupe e farà innervosire Miguel con la sua maleducazione.