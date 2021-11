Anticipazioni Beautiful: un clamoroso licenziamento, il motivo è spietato

Beautiful anticipazioni americane: una delle sorelle Logan verrà licenziata dalla Forrester Creations. Ecco chi e perché

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Beautiful anticipazioni: Steffy si svela, nasce una nuova coppia Beautiful anticipazioni: Donna Logan verrà licenziata dalla Forrester Creations Oggi vi vogliamo parlare di importanti e scottanti anticipazioni dalla nuovissime puntate americane. Secondo gli spoiler Donna Logan, la sorella di Brooke, verrà licenziata dalla Forrester Creations. Ecco perché.

Nelle più recenti puntate americane di Beautiful, Donna Logan ha perso il suo posto di lavoro alla Forrester Creations.

Se ricordate, qualche anno fa, l’ex segretaria, dopo aver ottenuto metà delle quote di Eric Forrester con il loro divorzio – vendette quelle azioni a Bill Spencer che, grazie a quel 12,5%, ha continuato per anni a tenere un piede all’interno della casa di moda.

Se ricordate le nostre anticipazioni recenti, avevamo lasciato i due ex coniugi alle prese con del miele, che Eric aveva leccato dalle dita di Donna, avvertendo finalmente un ritorno della propria virilità. Corso a casa per dare sfogo al desiderio con Quinn Forrester, si è ritrovato a fare cilecca. Il “risveglio” fisico dello stilista, tuttavia, si è ripresentato nuovamente con Donna, durante un loro abbraccio.

Per le sorelle Logan, l’avvenimento è stata la prova che il problema dell’impotenza di Eric non dipenda tanto da lui quanto da un calo di passione nei confronti di Quinn. E così Donna, spinta dalle parenti, si è ritrovata a sperare che, dopo tanti anni, Eric potesse riprendere in considerazione la possibilità di ricongiungersi a lei.

Tuttavia Quinn, avendo sentito per caso Brooke ed Eric parlare dell’accaduto con Donna ha pensato di affrontare la mezzana delle Logan per mettere in chiaro i confini che non deve superare con suo marito.

Quinn per l’occasione ha usato dei metodi particolari. Infatti durante il confronto ha bloccato Donna tra una sedia e la scrivania. Rivelando una Donna Logan diversa e cambiata. Se prima non si sarebbe lasciata intimidire, adesso invece ha mostrato un temperamento più mite.

Ma l’attacco di Quinn nei confronti di Donna non si è fermato al dialogo. La moglie di Eric ha infatti messo in chiaro con il marito le regole per mandare avanti il proprio matrimonio. Infatti, secondo Quinn i due coniugi devono provare ad essere l’uno la priorità dell’altro. Motivo per cui, ha difatti, obbligato Eric a licenziare Donna. Per uscire totalmente dalle loro vite…