Una Vita anticipazioni: un inaspettato ed emozionante ritorno

Una Vita anticipazioni: tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 15 al 19 novembre 2021. Un inaspettato ritorno cambierà tutto.

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

LEGGI ANCHE –-> Una Vita anticipazioni: un altro addio ad Acacias, cambia tutto

Una Vita anticipazioni: Maite torna ad Acacias per Camino

Nuove anticipazioni di Una Vita. Nelle prossime settimane di programmazione della telenovela, Genoveva decide di portare Felipe in una stazione termale e Maite giura amore a Camino.

Le anticipazioni settimanali di Una Vita, ci danno nuove importante rivelazioni. Nel dettaglio da lunedì 15 a venerdì 19 novembre 2021, Genoveva decide di portare Felipe in una stazione termale, lontano da amici e conoscenti. Nonostante le cure del dottor Puerta, Bellita resta senza voce e non riesce più a cantare. Antonito viene eletto deputato del parlamento spagnolo, ma secondo Ramon da quando ha ottenuto l’incarico è diventato uno spaccone presuntuoso. Susana scopre che Armando deve partire per una missione diplomatica segreta.

Per quanto riguarda la dark lady, Laura racconta a Genoveva di temere per la propria vita e per quella della sorella a causa di Velasco, ma la donna le dice di non preoccuparsi e di attenersi al piano.

Allo stesso tempo la rassicura dicendole che è stata lei a mettere in salvo Lorenza. Velasco si fa sempre più minaccioso e dopo aver parlato con Genoveva, è convinto che Felipe sia in fin di vita. Recandosi in casa di Genoveva per una cenetta romantica non saprà il destino che lo attenderà. Così, la Salmeron, in combutta con Laura, avvelena lo champagne del losco avvocato, ma Velasco non ci casca e ordina a Genoveva di bere dal suo bicchiere.

Casilda, Alodia e le altre domestiche donano i loro risparmi a Jacinto. Grazie ai soldi raccolti, l’uomo potrà comprare un biglietto del treno per Marcelina che vorrebbe far visita allo zio malato.

Alodia riferisce a Josè Miguel di aver visto Puerta con un losco individuo. Dominguez scopre che il tonico di Bellita, in realtà, non è una medicina. Marcelina ringrazia gli amici della soffitta per la colletta che le permetterà di andare a dire addio allo zio Fulgencio. È il compleanno di Camino: la festeggiata e Anabel fanno incontrare Marcos e Felicia.

Marcos Bacigalupe fa una proposta a Felicia. Maite, inaspettatamente, si presenta alla porta di Camino.

Maite promette a Camino che nulla potrà più separarle. Roberto e Sabina parlano di un misterioso piano per abbattere una parete della cantina del ristorante, agendo all’insaputa di Miguel e del vicinato. Josè Miguel ha saputo che il tonico di Puerta non vale nulla, ma nessuno sa come rintracciare il truffatore; Alodia, però, viene a sapere che anche Jacinto si è appena fatto raggirare dal finto dottore e lo comunica ai Dominguez, dando loro una pista per acciuffarlo.