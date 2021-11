Trattamenti corpo fai da te da regalare a Natale: le idee che vi conquisteranno!

Ci siamo, le festività sono alle porte e se siamo delle convinte produttrici di regali fatti in casa, è giusto non lasciarsi sfuggire l’opportunità di poter preparare dei trattamenti corpo fai da te davvero eccezionali.

La magia del Natale è soprattutto la preparazione a questi giorni così importanti per la religione Cristiana. Ci si impegna ad addobbare la casa, a scegliere il look più glam e ovviamente a pensare ai regali da fare ad amici e parenti.

Se siete, come moltissime donne, delle convinte confezionatrici di regali home made, ecco qualche idea per preparare dei trattamenti corpo fai da te per le donne della vostra vita, trattamenti che prodotti e confezionati in modo grazioso conquisteranno voi e sicuramente chi li riceverà!

Trattamenti corpo fai da te da regalare a Natale: le idee da non lasciarsi sfuggire assolutamente!

Prima di cimentarsi nella preparazione di creme, scrub, saponi e maschere di bellezza, sarà necessario acquistare o cercare i contenitori giusti per contenere e confezionare questi eccezionali alleati per la pelle.

Le giare e i piccoli barattoli di vetro saranno perfetti anche da sterilizzare, altrimenti ci si potrà rivolgere ai siti di e-commerce per acquistare contenitori professionali in plastica. Ma scopriamo tutte le ricette fai da te per preparare dei trattamenti corpo che vi faranno innamorare alla prima applicazione!

->>LEGGI ANCHE: Pelle e olio d’oliva: tutti i trattamenti e i benefici

Lo scrub

Un fantastico scrub corpo al cocco e cioccolato da preparare in casa e da regalare alla vostra migliore amica. Sarà un gesto carino, aggiungere al dono un piccolo cartoncino con la ricetta così che la persona che lo riceve possa ripreparalo in modo semplice. Scopri anche come utilizzare uno scrub corpo in modo efficace.

Il sapone

Bellissime e profumatissime le saponette natalizie preparate in casa. Ben confezionate saranno un regalo molto gradito da zie e nonne. Un dono da personalizzare con colori, fragranze e decorazioni.

L’olio vegetale prezioso

Questo olio è un eccellente trattamento per il corpo e anche per i capelli, piacevolmente profumato diventerà un prezioso alleato di bellezza per chi lo riceverà.

Il burro corpo

Un ottimo burro corpo solido che si scioglierà con il calore delle mani ed idraterà il corpo in modo meraviglioso. Perfetto da preparare e regalare in occasione del Natale.

La crema idratante

Questa crema corpo è formulata con pochi e semplici ingredienti che regaleranno sulla pelle delle eccezionali prestazioni. Un bel dono natalizio da confezionare con bacche e rametti di pino.

->>LEGGI ANCHE: Pelle molto sensibile: gli errori di skincare da non commettere

Il burro labbra

Un burro labbra perfetto da applicare durante le giornate d’inverno e alla sera come trattamento di bellezza notturno. Perfetto come regalino per le colleghe di ufficio!