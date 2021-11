Test della Serenità | Cosa ti darebbe serenità in questa fase della tua vita?

By

Con il test della serenità riuscirai a capire qual è il bisogno della tua anima che in questo momento non sai ascoltando.

La vita frenetica che conduciamo e i moltissimi impegni quotidiani che affrontiamo ogni giorno a volte ci distraggono dalla necessità di prenderci cura di noi stesse, quindi finiamo per ritrovarci stressate ed emotivamente esaurite. Cosa ci farebbe bene?

La risposta a questa complicata domanda non può essere semplice né univoca, perché ogni persona è differente dall’altra ma soprattutto ha bisogni differenti a seconda della fase della propria vita in cui si trova.

Partiamo quindi dal capire cos’è la serenità: si può definire la serenità come benessere psicologico o equilibrio interiore, cioè uno stato in cui abbiamo il tempo e le energie per rispettare i nostri doveri e le nostre responsabilità ma anche per realizzare i nostri desideri o le nostre aspirazioni.

Questo significa che dobbiamo trovare qualcosa che ci dia la carica ogni giorno! Ecco come fare!

Test della Serenità

Per eseguire questo test ti chiediamo solo di osservare le immagini e scegliere istintivamente quella che ti attira di più tra i cosmetici, l’arcobaleno, gli strumenti dell’artista e la giostra del luna park.

1 – I Cosmetici

Anche se i cosmetici vengono spesso associati alla vanità e alla superficialità delle donne, per noi hanno un significato molto più profondo.

I cosmetici rappresentano infatti la nostra capacità di lavorare su noi stesse per migliorarci e crearci un’immagine adeguata alla percezione che abbiamo di noi stesse.

In pratica, i cosmetici sono uno strumento importantissimo per esprimere la nostra vera personalità e migliorare noi stesse fino a soddisfare i nostri stessi standard.

Se hai scelto i cosmetici probabilmente in questo periodo non ti stai concentrando abbastanza su te stessa: probabilmente saresti molto più serena se avessi il tempo o semplicemente il modo di realizzare la visione che hai di te per trasmetterla agli altri.

Per ritrovare la tua serenità ti consigliamo di chiederti: chi sei davvero? Come puoi riuscire ad esprimere tutto il tuo potenziale?

2 – L’Arcobaleno

L’arcobaleno è per eccellenza il simbolo della serenità e della gioia: quando compare nel cielo dopo un violento temporale, grandi e piccini hanno la sensazione che il peggio sia passato e che il cuore sia più leggero.

Molto spesso l’arcobaleno è un elemento decorativo che si utilizza per decorare abitini e giocattoli dei bambini, quindi può essere in parte considerato un elemento estremamente infantile.

Se hai scelto l’arcobaleno hai bisogno di entrare nuovamente in contatto con la tua bambina interiore, che probabilmente stai trascurando da troppo tempo. Prova a prenderti davvero cura di lei, perché è la bambina interiore a darti l’energia necessaria a portare avanti tutte le tue incombenze con entusiasmo e ispirazione, senza dimenticarti di chi sei davvero.

3 – Gli strumenti dell’artista

Gli strumenti dell’artista sono il simbolo per eccellenza dell’espressione della creatività: un’artista ha tante idee in mente e ha anche la capacità di esprimerle, quindi è in grado di arricchire il mondo e le altre persone con le sue visioni.

Se hai scelto questo insieme di oggetti significa che probabilmente non ti stai esprimendo come vorresti: forse per mancanza di tempo e di energie hai tralasciato quelle attività che ti permettevano di sfogare tutta la tua creatività e che magari una volta praticavi con costanza.

Si tratta di una cosa abbastanza normale nella vita da adulti, dal momento che gran parte del nostro tempo viene impegnata da incombenze “più serie”. Non bisogna mai dimenticare però che coltivare i propri talenti dona moltissima serenità, ci permette di esprimerci in maniera più piena e consapevole e ci ricarica delle energie necessarie ad affrontare tutti gli impegni quotidiani. Il nostro consiglio è di concederti qualche “pausa artistica” nella tua vita, quale che sia la forma d’arte che senti più affine a te!

4 – La giostra del Luna Park

La giostra del Luna Park rappresenta tutta la spensieratezza e la gioia di vivere che proviamo nei momenti più “leggeri” della nostra vita, quelli in cui riusciamo a lasciare le preoccupazioni alle spalle per vivere il “qui e ora”.

Quando eravamo bambini sulle giostre abbiamo sperimentato per la prima volta quelle scariche di adrenalina che da grandi abbiamo imparato a riconoscere e a volte a ricercare: la paura mista all’eccitazione è una sensazione che in alcune persone genera addirittura dipendenza ed è di certo uno degli stati d’animo più memorabili nella vita di una persona.

Se hai scelto la giostra significa che per ritrovare la serenità devi fare qualcosa di eccitante e spensierato, che ti faccia toccare di nuovo con mano l’idea che la vita può essere un’avventura se abbiamo il coraggio di viverla come tale.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.