Non sarai mica nella classifica dei segni più insicuri dello zodiaco, vero?

A tutti capita, almeno una volta ogni tanto, di dubitare di sé stessi. Possiamo assicurarti, però, che i segni più insicuri dello zodiaco lo fanno sempre!

Non si tratta di una novità, di certo, che al mondo esistono persone sicure di sé e persone che… beh, dubitano di ogni loro azione!

Oggi, quindi, abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di aiutarci, stabilendo una classifica veramente particolare.

Come? Pensi che potresti esserci anche tu? Ah, no, aspetta non sei sicuro. Sarà un male esserci? Ecco, questo noi non possiamo… ah, ok, sei sicuro di esserci anche tu.

Va bene, dai, basta con i tentennamenti: scopriamo insieme la classifica (anche se forse non ne hai bisogno).

I segni più insicuri dello zodiaco: ehi, per caso sei nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Quanto credi di essere insicuro nella vita? Dopotutto a tutti capita di avere dei dubbi o di farsi delle domande rispetto il proprio percorso lavorativo (o di studi), il proprio partner (ebbene sì) o anche le proprie aspettative.

Niente di male nel farsi qualche domanda, non trovi?

Pensa che, invece, ci sono persone che non riescono a fare a meno di mettere in dubbio tutto e tutti. Sono semplicemente insicure, ansiose e, in fin dei conti, veramente nevrotiche.

A volte riescono a metterti un’ansia addosso che non riesci a controllare mentre loro sguazzano tutto il giorno nell’insicurezza!

Va bene, dai, non prendiamocela con loro. Non dev’essere facile essere uno dei segni più insicuri di tutto lo zodiaco, non trovi?

Bene, allora è arrivato il momento di provare a capirli meglio (o evitarli del tutto) con la nostra classifica di oggi!

Toro: quinto posto

Ebbene sì, cari amici del Toro, è inutile continuare a nasconderlo. I Toro sono persone estremamente insicure, soprattutto quando non riescono ad avere quello che vogliono, quando lo vogliono e come lo vogliono.

Estremamente precisi e razionali, organizzati e orientati verso l’ordine, i nati sotto il segno del Toro mettono tutto in discussione appena non hanno la loro solita routine sotto mano.

Sono un segno estremamente insicuro: ci vuole veramente molto poco per metterli in difficoltà!

Vergine: quarto posto

Anche la Vergine, con nostra somma sorpresa, si trova nella classifica di oggi dell’oroscopo. Come? I nati sotto il segno della Vergine sarebbero insicuri?

La risposta è assolutamente sì: ci dispiace dover svelare questa loro caratteristica!

La Vergine è un segno che ama avere tutto preciso ed ordinato secondo i propri schemi mentali. Non può esserci neanche una virgola fuori posto pena, incredibilmente, la loro completa perdita di razionalità e sicurezza.

Appena qualcosa non è come se la sono immaginata, infatti, i nati sotto il segno della Vergine diventano estremamente nervosi e… beh, del tutto insicuri!

Cancro: terzo posto

Cari Cancro, anche voi siete delle persone veramente insicure, non trovate?

I nati sotto questo segno, infatti, spesso e volentieri si comportano come se prendere una decisione sia qualcosa di troppo difficile per loro.

E, effettivamente, il più delle volte lo è!

Il Cancro è una di quelle persone che pensa sempre a qualsiasi possibile situazione, finendo per rimanere incastrato nelle probabilità.

Fare o non fare? Fare troppo o fare troppo poco? Il Cancro sarà sempre troppo insicuro (ed anche particolarmente loquace a riguardo!).

Ariete: secondo posto

Per quanto il parere degli altri conti veramente poco per i nati sotto il segno dell’Ariete, possiamo assicurarvi che sono veramente insicuri.

Non fanno altro che chiedere e chiedere costantemente aiuti e rassicurazioni, pareri e opinioni praticamente a chiunque!

Gli Ariete, infatti, sono persone che hanno sempre bisogno di una conferma dall’esterno: non gli sembra di aver raggiunto niente se non sentono il parere degli altri!

Peccato che, poi, per loro il parere degli altri conti veramente quanto un foglio di carta stropicciato: appena sanno cosa pensate, corrono immediatamente a chiedere a qualcun altro la medesima cosa!

Gli Ariete, purtroppo per loro, sono fatti così: sono un mix tra una persona estremamente insicura ed una persona a cui non importa niente di nessuno.

La loro insicurezza non ha cura, semplicemente perché i primi a mettersi in discussione sono proprio loro!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni più insicuri dello zodiaco

Cari amici della Bilancia, non fate quella faccia! Sì, vi abbiamo smascherato di fronte a tutti ma era giunto il momento di farlo.

Tutti dovrebbero sapere che siete degli insicuri visto il modo (a volte veramente esagerato) in cui vi comportate!

La Bilancia, infatti, è un segno particolarmente insicuro (anzi, è il più insicuro di tutti) che vive nell’ansia continua che qualcuno lo scopra.

Per i nati sotto il segno della Bilancia, infatti, è importantissimo fingere sempre. Ci dispiace dirlo ma è così: la Bilancia sente spesso di dover compiacere gli altri, fingendo di vivere una vita o di essere una persona “precisa“.

L’insicurezza delle Bilancia, quindi, si alimenta anche dal fatto che spesso e volentieri stanno fingendo o si stanno comportando in una maniera forzata.

Guai a cercare di capire veramente come stanno le cose con la Bilancia: è un segno che non si fa scrupoli nel mentire e nel diventare aggressivo quando sottolineate la sua insicurezza!