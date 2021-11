Lady Gaga presenta a Milano la prima italiana di “House of Gucci”

Lady Gaga presenta a Milano la prima del nuovo film “House of Gucci”, in cui la cantante si cimenta nuovamente nel ruolo di attrice protagonista. Vediamo i retroscena della première e i look indossati da Lady Gaga a Milano!

Più volte è capitato che una cantante di successo lasciasse i propri fans a bocca aperta cimentandosi nel ruolo di attrice. Ma mai nessuna riuscirà a competere con Lady Gaga! La sua interpretazione nel film “A Star is Born” con Bradley Cooper ha stupito tutti, e per questo motivo ci aspettiamo grandi cose dal suo nuovo lavoro. “House of Gucci” esce nelle sale cinematografiche il 16 dicembre. Nell’attesa di poter vedere il film più discusso del momento vediamo i look di Lady Gaga indossati alle première del film!

Lady Gaga è arrivata nel capoluogo lombardo nella giornata di sabato 13 novembre, per presentare il pomeriggio dello stesso giorno la prima italiana del film più discusso del momento, “House of Gucci”.

Il film racconta la storia drammatica della famiglia Gucci, e della vicenda che vide protagonista Patrizia Reggiani, moglie di Maurizio Gucci, accusata di aver commissionato l’omicidio del marito nel 1995.

La star nel discorso di presentazione del film ha dichiarato di aver imparato a voler bene al suo personaggio, anche se provare empatia per lei è risultato difficile, a causa di ciò che ha commesso. Ringrazia l’Italia, il personale sanitario che ha permesso le riprese del film, tra Roma, Como e Milano, in totale sicurezza, e esalta le sue origini italiane, ringraziando la sua famiglia, i Germanotta.

Lady Gaga sogna un giorno di poter imparare perfettamente l’italiano e di poter recitare in una produzione tutta italiana. Ma nel frattempo recita in “House of Gucci” in inglese mimando un forte accento italiano. Per questo motivo è consigliata la visione del film in questione in lingua originale con sottotitoli, per percepirne al meglio tutte le sfumature.

La Germanotta è stata molto criticata per l’accento italiano proposto nel film “House of Gucci”, molti infatti hanno paragonato il suo accento finto italiano a quello russo. Sta di fatto che Lady Gaga per poter portare al meglio il suo personaggio ha fatto una preparazione lunghissima, e per ben 9 mesi Stephanie Germanotta ha parlato sempre e solo con un accento italiano.

Non ci resta che aspettare il 16 dicembre l’uscita di “House of Gucci” nelle sale cinematografiche italiane, nel frattempo possiamo però studiare tutti i look di Lady Gaga indossati a Milano in questi giorni.

Lady Gaga a Milano per la première italiana di House of Gucci passa dalla fantasia animalier al rosso fuoco!

Lady Gaga è sempre stata famosa per i suoi look e per la sua capacità di cambiare attraverso i suoi outfit. Vediamo insieme cosa è successo a Milano!

Lady Gaga arriva a Milano, e lascia tutti di stucco indossando un abito firmato Valentino. Stile impero, aderente sulla parte superiore, maniche lunghe e gonna morbida lunga fino al ginocchio. Il tutto abbinato da una décolleté color nude.

Per la prima di House of Gucci, invece, che si è tenuta la sera stessa alla sala The Space Odeon di Milano, Lady Gaga ha indossato il rosso fuoco. Un abito lungo con corpetto aderente e spacco vertiginoso firmato Versace. Il tutto abbinato ad un paio di pump heels anch’esse rosso fuoco dal plateau altissimo.

Per la prima inglese Lady Gaga ha invece optato per il viola, indossando un abito svolazzante firmato Gucci. Il tutto abbinato ad un paio di calze a rete e uno stivale nero stringato dal tacco altissimo.

Questa era la guida di stile di CheDonna sugli outfit indossati da Lady Gaga per le première del film più discusso del momento, “House of Gucci”.

Alla prossima guida di stile, con tante novità in serbo, solo per voi!