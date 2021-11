Non riesci a sbucciare il pomelo? Ecco i trucchi per gustarlo al meglio

Scopri come sbucciare il pomelo nel modo corretto e godere a pieno del suo intenso sapore.

Il pomelo è un frutto di origini cinesi che negli ultimi anni sta spopolando. Si tratta di un frutto antichissimo che è considerato come l’antenato del pompelmo e al contempo una via di mezzo tra questo frutto e la mela. Ricco di proprietà benefiche è considerato un frutto sano e salutare, ottimo quando si è a dieta o si cerca, più semplicemente, di mantenersi in buona salute senza rinunciare al gusto.

Purtroppo, non tutti riescono a goderne a pieno a causa della difficoltà oggettiva che si trova nello sbucciarlo. Il pomelo è infatti rivestito di una scorza molto spessa che una volta tolta lascia spazio ad una pelle rigida e dura che va tolta per poter lasciar liberi gli spicchi. Questi, una volta liberi da tutte le protezioni tipiche del frutto, risultano altamente profumati e saporiti.

Motivo per cui, capire come sbucciare il pomelo è decisamente conveniente al fine di non dover rinunciare alla possibilità di gustare questo frutto così speciale e bello da vedere.

Come sbucciare il pomelo: i trucchi che dovresti conoscere

Non tutti lo sanno ma il pomelo è considerato un frutto porta fortuna. Per questo motivo, in Cina è facile trovarlo in giro nei giorni di festa così come è uso comune conservarne uno per il nuovo anno al fine di attirare abbondanza e fortuna.

Ottimo sia da solo che all’interno di un’insalata, il pomelo che è anche l’agrume più grande che ci sia, si presta ad essere consumato in modi diversi. Per farlo è però necessario imparare a sbucciarlo correttamente.

Operazione non sempre facile e che può scoraggiare chi non avendolo ancora assaggiato non sa bene cosa si perde. Cerchiamo quindi di eliminare il problema alla fonte e di scoprire i trucchi per sbucciarlo in modo semplice e immediato.

LEGGI ANCHE -> Crema di ricotta perfetta? I trucchi per renderla liscia e dolce al punto giusto

Dividere il pomelo in quarti. La prima mossa da compiere per poter sbucciare nel modo corretto questo frutto è quella di dividerlo prima a metà e poi in quarti. Operazione da compiere con un coltello e nel modo più accurato possibile.

Togliere la scorza con il coltello. La seconda azione da compiere è quella di togliere per bene la scorza del pomelo, avendo cura di eliminare anche la parte bianca che come spesso avviene per gli agrumi è amara e poco gradevole da gustare. Nel togliere le parti bianche si scopriranno anche gli spicchi sui quali si dovrà poi agire per poter sbucciare al meglio il frutto.

Sbucciare con le mani. L’ultima fase nonché quella più delicata prevede l’eliminazione della pelle sottile che riveste i singoli grandi spicchi. Per riuscirci basta aiutarsi con le mani e sbucciarli con cura. Il risultato finale saranno gli spicchi dorati e fibrosi del pomelo. Un frutto che una volta provato non si potrà non amare.

Ora che abbiamo scoperto come sbucciare il pomelo nel modo corretto possiamo gustarlo nella sua semplicità o impiegarlo in cucina per preparazioni di ogni tipo.

Come già detto, questo frutto si presta bene nelle insalate alle quali dona un piacevole sapore agrumato. Se mescolato con altri agrumi può dar vita a marmellate dal gusto diverso. È inoltre ottimo da gustare sotto forma di cocktail e come accompagnamento a secondi a base di pesce.

LEGGI ANCHE -> Come sbucciare le castagne in 2 minuti: scopri il trucco infallibile