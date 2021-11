Beautiful Anticipazioni: gelosie e crisi, Steffy scopre tutto

Beautiful anticipazioni. Tutto quello che succederà nei nuovi episodi in onda dal 15 al 20 novembre 2021. Steffy scopre tutto!

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni. Stavolta parliamo di anticipazioni che arrivano per il mese di novembre.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Oggi vi vogliamo parlare di importanti anticipazioni settimanali: ecco tutte le trame dal 15 al 20 novembre 2021. Steffy scoprirà una cosa che la farà scoppiare.

Arrivano nuove importanti anticipazioni sulle puntate di Beautiful in onda da lunedì 15 a sabato 20 novembre 2021. Secondo gli spoiler Liam confida a Bill le sue preoccupazioni riguardo al rapporto tra Steffy e il dottor Finnegan. Zoe spiega a Zende perché si sia ritrovata coinvolta nel rapimento di Beth. Ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda la storyline che vede come protagonista Steffy sappiamo che la ragazza è grata a Finn per averla fatta guarire e per averla riportata a casa. Una volta tornata nella sua abitazione per riabbracciare sua figlia Kelly, ma poco dopo rientrata nella sua dimora si consumerà una scenata di gelosia di Liam.

Il giovane infatti, rimasto solo in casa di Steffy con il dottor Finnegar non esita a dirgli tutto ciò che pensa di lui. Steffy tornata nella stanza, nota la tensione tra i due e chiede chiarimenti a Liam. Tutto ciò genererà preoccupazioni in Hope. La ragazza infatti è molto perplessa della reazione che ha avuto Liam venendo a conoscenza della relazione di Steffy con Finn e se ne lamenta con Thomas.

Hope ribadisce a Thomas che ha scelto Zende come stilista per rilanciare la sua linea “Hope for the Future” e rifiuta il suo aiuto. Finn convince Steffy a raccontare online la sua esperienza negativa con gli antidolorifici per poter aiutare anche altre persone cadute nella stessa dipendenza.

Per quanto riguarda la storyline che vede come protagonisti Carter e Zoe, sappiamo per certo che l’uomo invita Zoe nel suo loft e le propone di andare a vivere insieme ma lei prende tempo perché sente di essere più interessata a Zende che a lui.