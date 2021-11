Tutti gli accessori più cool di Natale 2021: tu quale indosserai?

Quali saranno le tendenze moda e accessori del Natale 2021? Risolviamo almeno questo dubbio, poi ci resteranno solo “cosa fai a Natale” e “dove vai all’ultimo dell’anno”! Ecco cosa mettere in testa nei prossimi giorni di festa!

Dal semplice e sottile cerchietto glitter rosso acceso di Little Princess in vendita da Douglas ai fermagli di Janeke, che si trovano sul sito ufficiale, sono infiniti gli accessori per capelli attualmente disponibili a prezzi contenuti. Oggi vedremo però quelli più lussuosi e firmati che vi faranno venir voglia di averli il prima possibile, cappelli e berrette compresi.

Accessori per Natale 2021: da dove partire e come abbinarli

Il cerchietto dorato di Dolce & Gabbana (in vendita su Farfetch a 995 euro) ha il logo stilizzato che si ripete in una greca sinuosa e, con una pochette coordinata, ci sarà quel tocco natalizio che serve restando le più cool della famiglia.

Il cappello The Suitcase stripe Ingrid di Loro Piana (770 euro) è realizzato in feltro di baby cashmere, color mattone con fascia a righe ocra, marroni e rosse. Ottima alternativa alla berretta, è elegante e promette di essere versatile per ogni visita ai parenti durante il periodo delle festività.

Tra i fermagli più visti e desiderati è impossibile non citare Fendi che anche in questa collezione autunno – inverno propone il noto modello in metallo a rettangolo con motivo FF nero e dorato smaltato da abbinare a mollettine dorate di un brand meno rilevante ed a collana e bracciale in match. Niente di argentato vi raccomando.

Se volete un cerchietto da utilizzare tutto l’anno allora quello di Prada gonfio con logo è ciò che fa per voi. Costa 282 euro ed è in vendita anche su Farfetch.

Per chi ancora non lo conoscesse, Viahermada crea accessori davvero favolosi che sembrano molto più costosi di quanto siano in realtà. Il fermaglio Matic per Capelli di 10cm con Dischi in pietra bordeaux e rifiniture dorate costa solo 14 euro e vi farà fare un figurone!

Come avrete capito non è mai troppo presto per gli acquisti natalizi, a voi la scelta se questi saranno regali per le amiche e la famiglia o meritate gratificazioni personali.

Silvia Zanchi