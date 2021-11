Il Natale è sempre un momento di ritrovo e serenità per la Royal Family, una festività a cui la regina tiene moltissimo. Un’usanza natalizia della regina Elisabetta, però, potrebbe mettere in seria difficoltà Kate Middleton…

Il Natale è la festività più importante per la Regina Elisabetta, ogni anno i preparativi partono sempre con grande anticipo e tutto viene organizzato nei minimi particolari. Per Kate Middleton, però, potrebbero essere feste difficili…

La Sovrana ama passare il felice periodo natalizio nella sua tenuta di Sandringham, come ha sempre fatto fin da quando era bambina. Vengono organizzati per l’occasione diversi giochi e divertenti attività, che coinvolgono tutta la Royal family. Una delle usanze risale al 1900, e fu introdotta da Re Edoardo VII.

L’usanza natalizia della regina Elisabetta che metterebbe nei guai Kate Middleton

Re Edoardo VII aveva l’abitudine di pesare ogni membro della famiglia al momento dell’arrivo a Sandringham per le feste. Ripeteva poi l’operazione quando era il momento per tutti gli invitati di ripartire. Voleva infatti controllare che, durante la loro permanenza, tutti i membri della famiglia si fossero nutriti a sufficienza.

La regina Elisabetta ha sempre portato avanti con orgoglio questa antica tradizione, pesando ogni anno tutti suoi ospiti. Sarà di certo un momento delicato per Kate Middleton. La bella duchessa di Cambridge, infatti, sta sempre molto attenta alla linea.

Kate è una fan sfegatata dell’alimentazione sana e genuina e non si permette quasi mai strappi alla regola. Per lei, quindi, l’usanza tramandata dagli avi della Regina sarà una vera spina nel fianco. Sembra, però, che l’amicizia che lega Kate alla regina sia così forte che, per lei, Kate sarebbe disposta a infrangere (almeno per questa importante occasione) le sue regole riguardanti l’alimentazione.

Dopotutto, Kate è nota per la sua figura altera e longilinea, che le permettono di indossare ogni abito alla perfezione. Avrà forse paura di perdere l’ammirazione del suo popolo? Per noi, a ogni modo, sarà sempre bellissima!