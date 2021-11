Test mani o corda: che cosa vedi in questa immagine?

By

Oggi vogliamo proporti il test mani o corda: dicci che cosa vedi nell’immagine e sveleremo se sei una persona orgogliosa o meno!

Quanto credi di essere orgoglioso nella vita? Il nostro test della personalità di oggi riuscirà a darci la risposta a questa domanda, senza che tu debba fare praticamente nulla.

Beh, no, dai: una cosa devi farla anche se forse sai già di che cosa stiamo parlando.

L’immagine che vedi qui sopra, infatti, è un’illustrazione dell’artista argentino Pablo di Firma e rappresenta, in maniera veramente intrigante, delle braccia ed una corda che si spezza.

Ovviamente sai già che cosa vogliamo sapere: tu, nel disegno, che cosa hai visto prima?

Test mani o corda: dicci cosa hai visto per primo e scopri quanto sei orgoglioso

A tutti è capitato, almeno qualche volta nella vita, di fare scelte coraggiose o stupide (a volte questi due aggettivi si sovrappongono) senza sapere bene il perché.

O meglio: il perché, sotto sotto, lo sai. Sei sorpreso, però, del fatto che a volte il tuo orgoglio (perché di lui si tratta) prenda il sopravvento!

Oggi vogliamo scoprire quanto sei orgoglioso veramente e, per farlo, siamo ricorsi ad un’illustrazione veramente potente di Pablo di Firma.

Allora, dicci un poco: che cosa hai visto per prima del disegno, le braccia che si stanno per lasciare ma che si tengono unite grazie ancora ad un dito od una corda che si spezza?

Scopriamo subito che cosa vuol dire nel nostro test mani o corda di oggi: ecco i responsi!

mani che si tengono solo per un dito: veramente solo per un soffio, anzi! Nell’illustrazione, quello che ti ha colpito di più sono le mani che formano (in teoria) la corda.

Mani e braccia aperte, che si tendono le une verso le altre e connesse da due dita che ancora riescono a mantenere un contatto. Allora, diciamoci la verità: sei orgoglioso o no?

La risposta, almeno secondo noi, è assolutamente no. Tu non metti il tuo orgoglio prima delle necessità, che siano tue o degli altri!

Sei una persona estremamente accogliente e capace che, però, non ha paura o vergogna di chiedere aiuto. Per te, il rapporto con gli altri è fondamentale, non c’è neanche da parlarne o da scherzarci sopra!

Le mani che si tengono unite, infatti, sono un forte segnale di aiuto e di cooperazione, di speranza e di convivialità.

Tu credi che gli altri possano, sempre e comunque, rappresentare un valore positivo nella tua vita. Non hai paura di chiedere aiuto e non perdi tempo (aspettando che sia troppo tardi) quando hai bisogno che qualcuno ti dica cosa fare. Sei una persona poco orgogliosa ma molto pratica e felice. Complimenti!

corda che si spezza: hai visto per prima la corda che si spezza per un motivo ed un motivo soltanto. Sei una persona veramente orgogliosa!

Nella tua mente, infatti, non c’è stato neanche bisogno di processare l’immagine: tu ti aspetti quasi che la corda si spezzi (o qualsiasi altra metaforica situazione) e non hai paura del risultato!

Invece di soffermarti sulle mani e sul loro messaggio di cooperazione, eri già pronto ad analizzare la situazione che ti si parava davanti.

Da solo, senza aiuti e senza nessuno, eri già pronto a combattere per sopravvivere. Ehi, non sta di certo a noi giudicarti anche perché, dopotutto, non conosciamo il tuo passato.

Ci sembra evidente, però, che sei una persona veramente combattiva e che non ha paura di affrontare problemi e situazioni da sola.

Anzi, ti senti sempre sola, poco importa chi ti sia accanto! Per quanto sia fantastico che tu sia in grado di vivere letteralmente d’orgoglio, ci teniamo a dirti che forse è meglio cercare di mettere il proprio orgoglio da parte.

Non sempre ma a volte sappi che puoi chiedere aiuto agli altri: circondati di persone che valga la pena avere intorno ed il tuo orgoglio non avrà bisogno di combattere per te ogni giorno!