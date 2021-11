Test del Colpo di Fulmine | Cosa di te fa innamorare gli uomini?

By

Con il test del colpo di fulmine analizzeremo una parte della tua personalità che è molto evidente a tutti … ma forse non a te!

Tutte noi abbiamo infatti alcune caratteristiche che gli uomini trovano particolarmente attraenti, ma spesso non ce ne accorgiamo perché siamo sempre troppo impegnate a fare autocritica e a buttarci giù.

Fortunatamente per tutte noi, invece, i nostri pregi si manifestano da soli, anche se non lo sappiamo, facciamo fatica ad accorgercene o proprio non vogliamo ammetterlo.

Quali sono i punti forti che conquistano gli uomini, allora? Non si può dare una risposta molto precisa a questa domanda, perché l’alchimia che si crea tra due persone è assolutamente unica e di certo non si crea sempre per gli stessi motivi.

Tuttavia, è possibile dividere in quattro grandi categorie le caratteristiche femminili che fanno impazzire gli uomini e ti proponiamo di scoprire in quali di queste categorie potremmo inserire la tua “arma segreta della seduzione” (così segreta che probabilmente non la conosci nemmeno tu!).

Test del Colpo di Fulmine

Per questo test abbiamo scelto quattro oggetti di uso (più o meno) comune. Per eseguire correttamente il test dovrai semplicemente osservare i quattro oggetti e scegliere quello verso cui ti senti più attratta o più affine. Non barare tentando di prevedere quale sarà il profilo corrispondente a quell’oggetto, perché raramente funziona!

1 – La Zuccheriera

La zuccheriera è un oggetto da cucina davvero molto piccolo e che usiamo spesso solo se siamo assidui consumatori di tè o di caffè.

Se hai scelto la zuccheriera sei sicuramente una persona dolce, a cui piace guardare il lato positivo della vita e aggiungere un po’ di “magia” anche alle situazioni quotidiane in cui ci si potrebbe annoiare facilmente.

Ciò che di te conquista gli uomini al primo sguardo è l’espressività: anche se non te ne accorgi i tuoi occhi comunicano tutte le emozioni che hai nel cuore e questo attira moltissimo gli uomini, che ti percepiranno come una donna sincera, onesta, dolce e in grado di rendere la vita migliore a coloro che hanno la fortuna di passare del tempo con lei.

2 – I Fiori

Estremamente legati alla sfera del femminile, i fiori sono sempre stati utilizzati come simbolo della bellezza delle donne. Non a caso si dice “labbra rosse come una rosa”, no?

Se hai scelto il mazzolino di fiori sei una persona attratta da tutto ciò che è bello e che ama circondarsi di bellezza. Potresti essere un’appassionata d’arte o di moda, potresti essere una make up artist o una hair stylist: in qualsiasi forma tu lo faccia sei in grado di rendere visibile ciò che è bello e prezioso perché gli altri lo notino o lo apprezzino.

Proprio questa tua grande capacità di comunicare e di attirare gli sguardi è il pregio che letteralmente fa girare la testa agli uomini. Non importa che la tua bellezza o il tuo stile siano appariscenti oppure no: per il tuo carattere e il tuo modo di porti hai qualcosa di particolare che ti rende unica!

3 – Penna e calamaio

Penna e calamaio sono oggetti che ormai non si utilizzano da un secolo, ma sono rimasti simbolo della poesia e della letteratura.

Se hai scelto questi oggetti significa che sei una persona estremamente creativa, che ha dentro di sé un’intero universo di fantasie, di idee e di sogni da esprimere. Forse non scrivi poesie con penna e calamaio su carta pergamena, ma di certo hai sempre qualcosa di interessante da dire e da condividere.

Proprio la tua originalità e la tua maniera di vedere le cose sempre da un’altra prospettiva è ciò che attira di più gli uomini verso di te. Se un uomo dovesse decidere di corteggiarti lo farà perché sa che con te non si annoierà mai perché non sei affatto come le altre.

4 – La barca a vela

La barca a vela è uno dei mezzi di locomozione più antichi e anche più difficili da condurre che l’uomo abbia mai costruito. A dispetto delle sue piccole dimensioni e dell’apparente facilità del suo funzionamento, una barca a vela non va sempre dove vorrebbe il suo timoniere.

Se hai scelto la barca a vela significa che sei una persona dal carattere estremamente deciso, in grado di definire chiaramente i suoi obiettivi e di lavorare duramente per raggiungerli. Sei anche una persona molto forte che ama contare soltanto sulle proprie forze per ottenere quello che vuole e che, soprattutto non si lascia scoraggiare dalle avversità.

La tua forza di carattere spaventa gli uomini deboli e attrae quelli forti, cioè quegli uomini che non hanno paura di confrontarsi con una donna che considerano alla pari e che riesce a costruire con loro un rapporto di stima e di reciproca fiducia. Forse non saranno molti quelli che cadranno ai tuoi piedi, ma di sicuro saranno i migliori.

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.