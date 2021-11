Meglio evitare di parlare con loro: sono i segni più indifferenti dell’oroscopo

Hai provato per anni ad avere a che fare con lui ma, in risposta, ti ha sempre trattata con freddezza? Sicuramente è uno dei segni più indifferenti dell’oroscopo: meglio dimenticarlo!

Ehi, non preoccuparti: capita veramente a tutti di avere a che fare con una persona che non li degna della benché minima considerazione!

Ovviamente potrebbero esserci tantissimi fattori a riguardo che spieghino il perché del suo atteggiamento.

Noi, però, abbiamo pensato di proporti una lista piuttosto particolare. L’hanno stilata stelle e pianeti e, quindi, ti puoi fidare.

Pronta a scoprire quali sono i segni più freddi di tutto lo zodiaco?

I segni più indifferenti dello zodiaco: ecco la classifica di oggi dell’oroscopo

Quante volte ti è capitato di avere a che fare con una persona che, nonostante i tuoi sforzi, si è sempre dimostrata poco interessata a te?

Lasciamo perdere gli ovvi interessi fisici o sentimentali: parliamo di qualcuno che sembra volere un rapporto con te, peccato che non faccia poi concretamente niente!

Ti sembrerà sciocco ma ci sono tantissime persone che sono veramente indifferenti, a tutto e a tutti.

Come fare, però, per scoprirle? Ma che domande, possiamo chiedere aiuto a stelle e pianeti!

Ebbene sì, l’oroscopo può aiutarci a capire anche quanto e se un’altra persona sarà indifferente nei nostri confronti.

Come? Ma semplicemente con la classifica dei segni più indifferenti dello zodiaco: sappiamo già quali sono le prime cinque posizioni!

Acquario: quinto posto

Che sorpresa, i nati sotto il segno dell’Acquario sarebbero quindi nella classifica dei segni più indifferenti dello zodiaco?

La risposta è sì anche se ci auguriamo che voi non la possiate mai confermare dal vivo. Quando un Acquario perde interesse per voi, infatti, possiamo assicurarvi che vi sentirete veramente a pezzi!

I nati sotto questo segno sono persone che si prodigano veramente molto per gli altri, fino al limite delle proprie possibilità. Se un Acquario vi tratta in maniera indifferente, vuol dire che lo avete veramente esaurito (e che non tornerà più a darvi una mano!).

Scorpione: quarto posto

Anche gli Scorpione si posizionano nella nostra classifica dei segni zodiacali più indifferenti di tutto l’oroscopo.

Non ci sembra una sorpresa, vero? Conosciuti per essere leader ma anche estremamente duri e concentrati solo su sé stessi, i nati sotto il segno dello Scorpione sono veramente indifferenti, vero?

La risposta è sì e no: sono in classifica e, quindi, possiamo assicurarvi che quando vogliono ignorarvi lo fanno senza problemi.

Ma quand’è che vogliono ignorarvi? O hanno iniziato subito oppure avete fatto qualcosa per perdere la loro stima ed il loro rispetto: possiamo assicurarvi che non torna indietro!

Vergine: terzo posto

Sul primo gradino del podio troviamo tutti i nati sotto il segno della Vergine: anche loro sono persone estremamente indifferenti quando vogliono!

Abituati a comportarsi come vogliono, quando vogliono e con chi vogliono, i nati sotto il segno della Vergine hanno pochissimo riguardo per i sentimenti altrui.

Non lo fanno (solo) con cattiveria! La Vergine è un segno puramente concentrato su di sé e sui propri obiettivi e non può perdere di certo tempo dietro agli altri.

O lavorate con loro e per loro oppure, per la Vergine, non siete praticamente nulla: che dire, meglio prevenire che curare, no?

Capricorno: secondo posto

Nonostante siano veramente persone molto indifferenti, i nati sotto il segno del Capricorno si posizionano solo al secondo posto della nostra classifica di oggi.

Il Capricorno, infatti, è un segno particolarmente indifferente che non si fa di certo scrupoli o problemi ad ignorare gli altri!

Per il Capricorno, generalmente, esiste una cosa ed una cosa soltanto: il lavoro ed il successo nel lavoro.

Poco importa quale o come sia il lavoro: per i Capricorno non c’è pace se non c’è realizzazione da questo punto di vista. Figuriamoci se possono stare ad ascoltare le vostre “lamentele” od i vostri sentimentalismi!

Abituati come sono a far finta che le emozioni non esistano (lo sappiamo che fate così, cari Capricorno), i nati sotto questo segno sono persone molto indifferenti.

La loro è una posa che dura da anni e che, proprio per questo motivo, ormai si è cristallizzata intorno a loro. Se volete raggiungerli dovrete veramente lavorare tanto: a meno che non siate un Capricorno, possiamo assicurarvi che il lavoro è veramente troppo!

Pesci: primo posto nella classifica dei segni più indifferenti dell’oroscopo

Aggraziati e gentili, sognatori e “sognanti”, i nati sotto il segno dei Pesci “vincono” il primo posto nella nostra classifica di oggi.

Sembrerà un controsenso eppure è così: sono veramente loro i più indifferenti dello zodiaco!

I Pesci sono quasi sempre persone veramente gentili ed adorabili, che non torcono un capello a nessuno e che non schiaccerebbero neanche una mosca.

Peccato, però, che quando vogliono riescono ad amplificare talmente tanto uno dei loro tratti più romantici (essere dei sognatori) ed escludervi del tutto dalla loro vita!

I Pesci sono fatti così: un momento vi ascoltano e quello dopo stanno pensando ai fatti loro.

Sembra incredibile che questo segno sia al primo posto della nostra classifica di oggi ma possiamo assicurarvi che i Pesci possono essere i più indifferenti in assoluto.

Fate attenzione quando aprite loro il vostro cuore, raccontando delle vostre sensazioni e sentimenti. La maggior parte delle volte ai Pesci… non importa assolutamente!