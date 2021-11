Vuoi decorare o rinnovare la tua casa ma hai paura del risultato finale? Ecco le migliori app per progettare e arredare casa da zero e non. Per avere soluzioni innovative e creative a portata di click.

Vuoi rinnovare la tua casa oppure vuoi creare da zero l’arredamento per il tuo nido d’amore? Oggi vogliamo parlarvi di alcune applicazioni, semplici e da scaricare sul proprio smartphone che permettono di progettare e arredare la tua casa in uno spazio virtuale per vedere fin da subito i risultati nel tuo nido d’amore.

Le app per progettare e arredare casa sono estremamente utili per ridisegnare gli spazi senza spostarsi: puoi progettare e scegliere i colori in pochi passi e donare nuova linfa vitale a tutta l’abitazione.

Ecco le migliori applicazioni che ti permettono di trovare soluzioni innovative e creative per cambiare e dare nuova vita alla tua abitazioni, indipendentemente se si tratti di un’appartamento, un loft, un monolocale o una viletta familiare.

Le app per progettare e arredare casa che devi scaricare se vuoi trasformare la tua abitazione in un sogno

Arredare la propria casa è sempre bello e regala tante soddisfazioni: è ciò che ci permette di renderla tua, optando per gli stili e i pezzi di arredo che più ci piacciono. Non sempre però abbiamo tempo sufficiente per progettarla come vorremo; ecco perché le applicazioni sui cellulari e tablet ci sembrano una soluzione smart per avere tutto sotto controllo.

Magicplan

Si tratta di un’applicazione molto popolare sulle piattaforme Google ed Apple. Magic Plan presenta circa 20 milioni di scaricamenti all’attivo. Come suggerisce il nome il suo punto forte è ricreare planimetrie di appartamenti o case in maniera veloce, semplicemente sfruttando la telecamera del tuo smartphone.

L’accuratezza è al top perché l’app ti consente di misurare ogni stanza e in automatico rileva porte, finestre, altezza dei soffitti.

Progettare Stanze 3D

Progettare Stanze 3D ti permette di decorare la tua casa o appartamento e arredalo con il migliore progettista di ambienti e di disegno tecnico in casa.

Un app per progettare e arredare casa molto completa che ti permette di trarre ispirazione dai progetti di casa 3d predefiniti per arredare la tua cucina, bagno o sala da pranzo.

Con l’applicazione è possibile:

Visualizzare i tuoi sogni e fatti un’idea migliore di come sarà

Arricchirre la tua abitazione con i mobili di marchi famosi in tutto il mondo

Cambiare qualsiasi cosa nella foto, dai colori sui muri al layout dei mobili

Condividere la tua visione con il tuo partner, coinquilini o costruttori

Pubblicare il tuo progetto nel portfolio

P5D: Progettare casa e Design

Planner 5D è una app semplice da usare che ti permette di creare progetti di interni ed esterni in modo semplice e rapido.

Che tu stia ristrutturando, rinnovando o progettando la casa dei tuoi sogni, Planner 5D crea planimetrie in 2D e 3D dettagliate. Sfogliando il catalogo infatti puoi avere accesso a più di 5000+ articoli e creare immagini fotorealistiche dei progetti. Con oltre 20 milioni di download su tutte le piattaforme, Planner 5D rende il design d’interni più facile che mai!

Ecco alcune funzioni dell’app:

Crea planimetrie, layout e disposizioni di arredi

Trascina facilmente la selezione di pareti, porte, finestre e arredamento nel progetto

Progetta in modalità 2D e 3D

Progetta una stanza, il bagno, la cucina, la camera da letto, il soggiorno, l’intero appartamento, la casa, lo spazio dell’ufficio o anche il giardino

Sicuramente uno strumento utile per la progettazione di una casa nuova, la ristrutturazione, la riorganizzazione e il restauro. Inoltre ti permette una grande personalizzazione dei progetti, con oggetti domestici, elementi decorativi, elettrodomestici oltre che la personalizzazione dei materiale, della texture e delle dimensioni dell’arredamento, dei colori delle pareti e dei pavimenti. Uno delle app per progettare e arredare casa più completo.