Lady Gaga piange a Che tempo che fa: la reazione del pubblico

Lady Gaga, ospite speciale di Fabio Fazio, piange nello studio di Che tempo che fa dopo aver visto un filmato a lei dedicato: la reazione del pubblico.

Lady Gaga emoziona il pubblico italiano, si emoziona a sua volta e non trattiene le lacrime raccontandosi nello studio di Che tempo che fa nella puntata in onda il 14 novembre. In Italia per la presentazione del film “House of Gucci” che uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 16 dicembre, Lady Gaga ha accettato l’invito di Fabio Fazio.

La più grande popstar del pianeta si è presentata in studio bellissima con i capelli lunghi e biondi, un trucco semplice, ma che ha messo in risalto i suoi occhi e un vestito lungo leopardato. A conquistare tutti, però, è stata l’umiltà e la semplicità con cui l’artista si è raccontata.

Le lacrime di Lady Gaga: il filmato con tutti i suoi successi emoziona la popstar americana

«Buonasera Fabio». Ha esordito così Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome di Lady Gaga, che ha poi raccontato le domeniche trascorse in una famiglia che definisce “la più bella del mondo”.

«Noi andavamo in chiesa la mattina e preparavamo il sugo di pomodoro con polpetta e salsiccia. Penso sempre alla mia famiglia. Quando stavamo girando House of Gucci ho pensato a mio nonno Giuseppe, un uomo forte. Era un calzolaio. È stato sposato per una vita con mia nonna. Tutte le volte che parlo con lei, che è cieca, mi dice “sono qui e penso a tuo nonno”», ha detto mentre Fazio ha mostrato al pubblico una foto di famiglia.

Fazio, poi, ha mandato in onda un filmato con tutti i grandissimi successi conquistati in questi anni da Lady Gaga che non ha trattenuto le lacrime immaginando la felicità della sua famiglia nel vedere i suoi successi e in Italia. Parlando, poi, dell’amore per l’Italia, ha concluso così:

“Ho dedicato tanto tempo all’Italia, forse è stato il momento in cui mi sono sentita più bella in tutta la mia vita perché in America quando la gente vede qualcuna come me dice ‘Questa è pazza’ anche se sono vestita così, in Italia invece in piazza di Spagna le donne sono vestite in un modo incredibile, sono belle, forti, colorate, vibranti”.