Bonus patente 2021, fino a 1000 euro per gli under 35: ecco come funziona

Bonus patente 2021: è destinato ai giovani con età non superiore ai 35 anni che vogliano prendere patente e/o abilitazione CQC per lavorare come autotrasportatori. Ecco come funziona e quando scade.

L’autunno ci regala atmosfere rarefatte, inizia a mancare davvero poco al Natale, ed è tempo di ‘regali’ per gli italiani. Pioggia di bonus per tutto l’anno in corso e anche per il 2022. Il governo lavora nella direzione di incentivare la spesa dei cittadini per l’acquisto di beni e servizi.

Una scelta strategica, quella dell’esecutivo, per dare una spallata alla crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19. I mesi del lockdown duro hanno messo in ginocchio tanti settori commerciali e produttivi. A marzo 2022 saranno due anni esatti dall’inizio dell’ emergenza sanitaria; le criticità sono ancora tante ed è persino aumentato il numero dei nuovi poveri. I dati Istat non lasciano dubbi in tal senso!

Il governo Draghi tira dritto per la sua strada tra vaccini, tamponi e Green Pass. Ma pensa anche alla difficoltà per molte famiglie di arrivare a fine mese. Ed è proprio in questa cornice che si inseriscono le agevolazioni statali.

Dopo l’ambitissimo bonus verde, quello per le terme e, ancora, quello dedicato alle future mamme, ora c’è un’altra novità all’orizzonte; è il bonus patente 2021 (valido anche per tutto l’anno prossimo). Vediamo insieme come funziona l’incentivo, a quanto ammonta, a chi spetta e come fare per ottenerlo.

Bonus patente 2021: fino a 1000 euro. Scade a giugno 2022

Pioggia di bonus per gli italiani: l’ultimo (ma solo in ordine di tempo) è il bonus patente 2021. Come stabilito dal ‘Decreto Infrastrutture’ arriva un’agevolazione destinata ai giovani di età non superiore ai 35 anni, che vogliano prendere la patente e/o l’abilitazione CQC e, magari, lavorare come autotrasportatori.

Come ormai da prassi consolidata, anche questo bonus viene riconosciuto come rimborso spese, fino ad un tetto massimo di 1.000 euro. Il contributo, che non può comunque superare il 50% delle spese sostenute e documentate, è riconosciuto fino al 30 giugno 2022.

LEGG ANCHE –> Bonus animali domestici 2021: ecco a quanto ammonta e come richiederlo

La platea a cui si rivolge questo incentivo è abbastanza ristretta. Il bonus punta all’inserimento di giovani nel mercato del lavoro in un settore particolare, quello dell’autotrasporto, alle prese con una carenza quasi cronica di personale. Con l’introduzione del Green Pass, la situazione è perfino peggiorata.

Va vediamo ora, più nello specifico, a chi spetta l’agevolazione. Tra i requisiti richiesti c’è l’età al di sotto dei 35 anni e il possesso del reddito di cittadinanza. Tuttavia, possono accedere al bonus anche i giovani che percepiscono ammortizzatori sociali.

Il bonus verrà riconosciuto, come anticipato prima, nella forma del rimborso, a coloro che sosterranno le spese per ottenere patenti e abilitazioni necessarie per poter diventare autotrasportatori di merci per conto terzi. Per avere il rimborso, il richiedente dovrà produrre tutta la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

Chi richiede il bonus patente 2021 dovrà dimostrare, entro tre mesi dal momento in cui ha conseguito l’abilitazione professionale oppure la patente, di aver sottoscritto un contratto di lavoro con la qualifica di conducente, per un periodo minimo di almeno sei mesi.

Queste sono le informazioni preliminari. Al momento, però, manca ancora una data certa che apra ufficialmente i termini per la presentazione delle domande. Ricordiamo che, anche solo un piccolo errore commesso per distrazione durante la compilazione, può comportare il rigetto della richiesta. Vale per qualsiasi bonus! Ecco perché bisogna fare molta attenzione.

Per conoscere tutti gli aggiornamenti sul bonus patente 2021, conviene consultare direttamente il portale istituzionale del Mit (Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibile). Tutte le informazioni sui termini e le modalità di presentazione delle domande saranno contenute in un apposito decreto.

In attesa del click day, già sai come funziona questo incentivo. Può essere un’occasione imperdibile per te, se cerchi lavoro, oppure per qualche persona che si trova nella tua stessa condizione.

Il lavoro nobilita l’uomo e, se lo Stato offre un sostegno economico per aiutare a trovarne uno, tanto meglio! Se hai i requisiti, approfitta subito dell’agevolazione.