Ricordate Anna Pettinelli da giovane? L’incredibile trasformazione dagli esordi ad oggi

Anna Pettinelli è una delle storiche insegnanti di Amici di Maria De Filippi, ma ricordi com’era agli esordi della sua carriera?

Anna Pettinelli è senza dubbio una delle più famose insegnanti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Durante il corso della sua esperienza all’interno del talent show targato canale 5, l’insegnante è riuscita a scovare numerosi talenti che oggi si sono affermati nella scena musicale italiana.

Uno su tutti, reduce dall’ultima edizione del programma di Maria De Filippi, è Aka7even, che ha conquistato la classifiche dei brani musicali più venduti ed ascoltati del nostro paese con il singolo estivo Loca.

Il pubblico ormai conosce la Pettinelli come un’ottima insegnante nel talent show e prima ancora per il suo lavoro in radio, ma vi ricordate com’era quando muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo? Prima di approdare nel campo della musica, Anna Pettinelli da giovane ha tentato a farsi strada nel mondo della recitazione, sperimentandosi come attrice.

Anna Pettinelli: com’era ai suoi esordi l’insegnante di canto di Amici 21

Anna Pettinelli, all’inizio della sua carriera, prima di lanciarsi nel campo della musica, ha provato ad indossare i panni di attrice, prendendo parte a svariati progetti per poi comprendere che probabilmente la sua carriera si sarebbe incentrata in un campo completamente differente. Tant’è che oggi, come ben sappiamo, è una delle insegnanti più apprezzate della scuola di Amici di Maria De Filippi, dove durante il corso della sua permanenza non mancano di certo le liti e gli screzi con il suo collega ed amico Rudy Zerbi.

Anna oggi appare, più bella che mai, con un caschetto biondo. Anche se negli ultimi anni ha sempre amato sperimentare, provando sempre nuovi look. Anche non classici, ma piuttosto audaci. Come quando scelse di colorare i suoi capelli di rosa, ma la ricordi com’era durante gli esordi della sua carriera?

Qualche tempo fa Anna Pettinelli su Instagram ha condiviso uno scatto di quando era giovane ed aveva look, come facilmente intuibile, un po’ diverso rispetto a quello che è solita adottare durante il corso di questa ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Se oggi i suoi capelli sono lisci, corti e biondi. Quando era giovane, la Pettinelli era mora ed aveva lunghi capelli ricci. Certo, detta così fa abbastanza strano immaginarla in una veste completamente opposta, ma era ugualmente bellissima. I suoi occhi vispi sono rimasti gli stessi, così come la sua espressione sbarazzina.

Anna Pettinelli da giovane ha giocato molto con i suoi look ed ora sembrerebbe aver trovato una certa stabilità. Anche se non si esclude che possa stupirci di nuovo.