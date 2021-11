Test: cosa hai visto? La prima immagine svela chi sei

Grazie ai test è possibile conoscersi meglio. Scopri chi sei veramente individuando la prima cosa che hai visto.

Tra i modi per esplorare a fondo la propria mente e per conoscersi meglio c’è senza alcun dubbio l’esecuzione di alcuni semplici test che attraverso delle risposte possono dare un’idea di come si è fatti o del tipo di personalità.

Spesso basta l’osservazione di una semplice immagine per poter approfondire la conoscenza che si ha verso se stessi e per sorprendersi davanti a risposte che non si sarebbero mai ipotizzate ma che, di contro, fanno parte del proprio modo di essere.

Con il test di oggi, ad esempio, basta osservare per bene un’immagine e cogliere la prima cosa che si vede per poter capire alcuni lati di se e del proprio modo di pensare. Un modo simpatico e certamente alternativo per capirsi di più e per imparare a conoscere anche chi ci circonda.

Test: la prima cosa che hai visto indica chi sei

Per effettuare questo test nel modo corretto basta osservare il disegno qui proposto e soffermarsi sulla prima immagine che salta agli occhi. Esistono infatti più risposte possibili e nessuna tra queste è giusta o sbagliata.

Il bello sta proprio nel fatto che la prima cosa che si nota è quella che identifica alcuni aspetti importanti della personalità. Aspetti che una volta scoperti aiuteranno a conoscersi e a capirsi meglio.

1 – La ragazza triste

Se la prima cosa che hai notato è la giovane ragazza triste, sei una persona introversa, spesso timida e poco propensa a relazionarsi con gli altri. Hai un gran bisogno di sentirti amata, ma spesso per paura del rifiuto finisci con l’evitare il contatto con gli altri. E questo anche quando farlo ti porterebbe sicuramente a relazionarti in modo soddisfacente.

Nella vita sei molto abile a cogliere tutto ciò che non salta immediatamente agli occhi ma che per te si palesa in modo preciso e puntuale. Ciò fa di te una grande osservatrice nonché una persona in grado di cogliere le emozioni altrui anche dai più piccoli segnali.

Nonostante tu possa apparire timida, quando vuoi davvero qualcosa sai come lavorare per ottenerla e ciò fa si che chi ti circonda nutra quasi sempre un profondo rispetto nei tuoi confronti. Ciò vale anche per le relazioni che sai curare al meglio. Così, anche se non si può dire che queste abbondino, la qualità delle poche che scegli di avere è sempre senza alcun dubbio ottima. L’amore è dietro la porta e ti basta concederti qualche possibilità in più per poterlo vivere a pieno.

LEGGI ANCHE -> Test d’osservazione: cosa hai visto prima? Scopri chi sei dalla tua risposta

2 – Gli uccelli

Se la prima cosa che hai visto in quest’immagine sono gli uccelli, sei una persona che ama sognare e che lo fa in ogni contesto della propria vita. Il tuo animo è sempre rivolto ad aspetti poco tangibili ma in grado di elevarti e di spingerti a voler lottare in tutti i modi per poter realizzare i tuoi sogni.

Sebbene per certi aspetti tu sia una persona concreta, sei anche in grado di spaziare con la fantasia e di trovare soluzioni alternative a problemi cui gli altri non saprebbero trovare risposta. Ciò ti rende una persona molto particolare che spesso può non essere capita ma che di sicuro sa il fatto suo e, sopratutto, come lavorare per ottenere sempre il meglio.

Nel rapporto con gli altri, sei in grado di offrire tanto. E spesso lo fai anche senza aspettarti nulla in cambio. Ciò ti aiuta a vivere con serenità le relazioni e a risultare sempre quella più forte e mai dipendente. Un aspetto per il quale riesci a concretizzare amicizie speciali e relazioni sentimentali in grado di durare nel tempo.

3 – Il volto nascosto

Se hai notato quel volto nascosto che molti non riescono neanche a scorgere, allora sei una persona che nella vita guarda sempre avanti e che per questo è in grado di anticiparne le mosse. Dover prestare attenzione anche ai dettagli più nascosti ti aiuta sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni. A volte, però, finisce con il renderti un po’ stressata.

Più che decisa su ciò che desideri veramente, sei in grado di lavorare a fondo per realizzare i tuoi desideri. E per farlo a volte sei anche disposta a spingerti ben oltre le tue possibilità. Ciò con il tempo rischia di farti avvertire un peso che potresti evitare semplicemente concedendoti più tempo e minori fonti di stress.

Nelle relazioni sai darti ma pretendi anche di essere ricambiata come ritieni giusto. Se ciò non avviene non esiti a mollare tutto e a guardarti altrove. Per fortuna, il più delle volte, chi tiene a te sa come evitare di deluderti. Una volta presa una decisione sei infatti molto restia a tornare indietro. Cosa che vale anche in amore, sentimento per il quale risulti essere davvero pretenziosa e sempre in cerca del meglio.

Leggi Anche -> Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test della personalità devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.