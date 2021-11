Speriamo che il tuo partner non sia tra i segni più egocentrici dello zodiaco!

Ebbene sì, il tuo fidanzato potrebbe essere uno tra i cinque segni più egocentrici dello zodiaco. Non pensi sia meglio controllare?

Va bene, va bene: possiamo veramente dire che questo sia un caso da chi è senza peccato, scagli la prima pietra.

Tutti, infatti, siamo stati egocentrici e concentrati su noi stessi, prima o poi, nella vita. Non c’è (quasi) niente di male a rendersene conto!

Quello che succede, però, è che spesso abbiamo a che fare con persone che non sono egocentriche solo per un giorno o per una settimana.

Anzi, abbiamo a che fare con persone che non valutano proprio gli altri e che li lasciano sempre “in secondo piano“. Non sarebbe meglio avere una classifica che ci spieghi quali sono queste persone?

I segni zodiacali più egocentrici dello zodiaco: speriamo non ci siate né tu né il tuo partner in classifica!

Quante volte ti è successo di parlare dei tuoi problemi, solo per vedere il tuo partner o il tuo migliore amico persi nel proprio riflesso?

E quante altre volte, sii sincero, ti è capitato di rimanere a guardare la tua immagine nella finestrella, magari nel corso di una chiamata su FaceTime che ti annoiava?

Bene, allora possiamo dire che sai che cosa vuol dire essere egocentrici. Per quanto non sia entusiasmante doverlo riconoscere, è vero che ci sono persone che lo sono più di altre.

Fortunatamente, stelle e pianeti hanno deciso di darci una mano a riguardo!

LEGGI ANCHE –> Guardati da amici di questi segni: sono tra i più invidiosi dello zodiaco!

Scopriamo insieme quali sono, dunque, i segni più egocentrici di tutto lo zodiaco. Sempre meglio avere una classifica sottomano per sapere quanto e come sarà il vostro appuntamento, non trovate?

Cancro: quinto posto

Ebbene sì, cari Cancro, è inutile che ci proponiate quella faccia sorpresa: siete veramente egocentrici ed è arrivata l’ora di ammetterlo!

I Cancro, infatti, sono persone veramente egocentriche e ci vuole veramente poco a smascherarle!

Convinti di essere sempre al centro dell’attenzione, i nati sotto il segno del Cancro sono persone particolarmente emotive e ricettive.

A seconda di come gli parlate, quindi, i nati sotto il segno del Cancro possono creare un vero e proprio film su quanto li odiate o li amate.

Egocentrismo ne abbiamo? (La risposta è ovviamente sì.)

Ariete: quarto posto

Vi risulta incredibile pensare che gli Ariete siano egocentrici? Allora, evidentemente, non conoscete bene neanche un Ariete, ve lo diciamo noi!

I nati sotto questo segno, infatti, sono veramente “persi” dietro a sé stessi: non fanno altro che chiedervi cosa ne pensate di questo o di quello (ovviamente cose riferite agli Ariete stessi) per poi interrompervi quando date loro la vostra opinione.

Agli Ariete non interessa mica sapere cosa pensate! Per loro, infatti, è fondamentale essere al centro dell’attenzione, sempre e comunque.

Non lo fanno neanche pensandoci troppo: per loro, gli altri, semplicemente non sono interessanti!

LEGGI ANCHE –> Non parlare con questi segni zodiacali: ti faranno impazzire d’ansia!

Gemelli: terzo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli guadagnano il primo gradino del nostro podio di oggi. Il motivo? Dai che lo sapete: i Gemelli possono essere veramente egocentrici quando ci si mettono! (E, fidatevi di noi, “ci si mettono” spesso).

I Gemelli, infatti, sono persone estremamente concentrate su sé stesse. Il problema, infatti, è che per i Gemelli è importantissimo avere il massimo della libertà possibile per poter spostarsi, muoversi, cambiare idea o direzione. I Gemelli sono fatti così: dovete accettare la loro libertà emotiva e fisica, oppure soccombere al loro egocentrismo!

Bilancia: secondo posto

Come? La Bilancia così in alto nella classifica dei segni più egocentrici dello zodiaco? Ma è mai possibile?

La risposta è assolutamente sì, cari amici della Bilancia (e dell’oroscopo in generale).

Chi è nato sotto questo segno, infatti, è una persona estremamente egocentrica e che, oltretutto, pecca anche di non riconoscerlo proprio mai.

Fateci caso, la prossima volta che parlate con una Bilancia (che sia vostra madre, il vostro partner o la vostra migliore amica).

Alla Bilancia succede sempre il triplo di quello che succede a voi, sempre in maniera più grave o più divertente!

I nati sotto il segno della Bilancia, dopotutto, sono così: persone che “esagerano” in tutti i sensi, sia quelli buoni che quelli cattivi.

Per la Bilancia, quindi, essere egocentrici è praticamente una seconda natura: non riuscirete a parlare di voi, a meno che la Bilancia non voglia sentirsi la persona più filantropa sulla faccia della Terra!

LEGGI ANCHE –> I segni zodiacali più drammatici: scopri se ci sei anche tu in classifica

Leone: primo posto nella classifica dei segni più egocentrici dello zodiaco

Ebbene sì, cari Leone, non c’è bisogno di fare quella faccia così sorpresa. Siete voi i segni più egocentrici di tutto lo zodiaco: ne dubitavate, forse?

Abituati come sono ad essere sempre al centro dell’attenzione ed a sentirsi protagonisti non solo della propria vita ma anche di quella degli altri, i Leone sono persone decisamente egocentriche.

Nessuno soffre e piange o gioisce e vince come i Leone, ve lo assicurano… i Leone stessi!

Estremamente concentrati su sé stessi e sui propri sentimenti, i nati sotto questo segno sono spesso persone decisamente poco empatiche.

Poco gli importa di quello che provano gli altri: i Leone ed i loro sentimenti sono al primo posto!

Impossibile o quasi, quindi, avere un rapporto paritario con loro. I nati sotto il segno del Leone sono tra le persone più egocentriche sulla faccia del pianeta. Per avere a che fare con loro ci vuole moltissima pazienza!