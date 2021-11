Ecco le ladre di mariti dello zodiaco, attenzione alle donne di questi 4 segni

Attenzione a queste donne perché se entrano nella tua famiglia e hanno un interesse per tuo marito non si faranno scrupoli a rubartelo.

Gli astrologi ci rivelano quali sono le più probabili ladre di mariti dell’oroscopo. Sappiamo che il segno zodiacale dona ad ognuno di noi caratteristiche distintive. Alcuni segni sono più onesti e ligi alla correttezza di altri che non si farebbero troppi scrupoli se volessero davvero qualcosa.

Quando in una coppia uno dei partner tradisce la colpa non è certamente dell’amante. Il fatto di ricevere avance ed attenzioni non esula ognuno di noi dal rifiutarle e restare fedele al proprio partner. Secondo gli astrologi 4 donne dello zodiaco sono particolarmente pericolose perché sono delle seduttrici molto ostinate e pronte a tutto per avere quello che vogliono, anche se il prezzo da pagare fosse quello di distruggere una famiglia.

Le femme fatale più pericolose dello zodiaco sono 4

Una femme fatale è una donna che ama sedurre gli uomini e si incaponisce su un uomo in particolare non si farà scrupoli per averlo. Se il prezzo a pagare è quello di sottrarlo ad un’altra donna a lei non interessa quindi presta molta attenzione alle donne di questi 4 segni.

Per alcune persone il tradimento è un qualcosa di inconcepibile tanto che non riescono neppure a provare un interesse per persone già impegnate. Per altri questo elemento è secondario. L’idea di distruggere una relazione non li tange. Se un uomo ricambia il suo interesse è perché vuole farlo.

Secondo gli astrologi 4 donne dello zodiaco sono tra coloro che appartengono a questo secondo gruppo di persone: Ariete, Bilancia, Scorpione e Toro, sono grandi seduttrici e potrebbero rivelarsi pericolose se incrociano un uomo sposato.

1. Ariete

Il fuoco è l’elemento della donna Ariete. passionale e cacciatrice ha un dono innato per compiacere gli uomini e sa come far perdere la testa a qualcuno molto rapidamente. Difficile resisterle.

2. Bilancia

La donna Bilancia è una seduttrice esperta e all’attivo ha molteplici conquiste. Le donne di questo segno sono sempre molto curate e molto affascinanti. Impossibile non notarle quando sono nei paraggi. Il loro carisma è magnetico, se posano i loro occhi su un uomo questo si sente sicuramente lusingato. La raffinatezza è una caratteristica istintiva di questa donna intelligente che sa ben padroneggiare l’arte della comunicazione.

3. Scorpione

La donna Scorpione colpisce per il suo mistero, è molto accattivante, non svela subito la sua vera natura e il suo vero carattere. Questo è il suo più grande potere, attirano gli uomini senza nemmeno volerlo perché hanno il potere di intrigare. La donna Scorpione è anche una amante molto desiderabile.

4. Toro

La donna Toro è un’acqua cheta. Sembra calma e tranquilla ma in realtà è molto diversa. È una donna che sa esattamente cosa vuole e come ottenerlo. Cadere nella sua rete è facilissimo. Inoltre dopo aver conquistato un uomo gli fa subito capire che è molto esigente e che vuole l’esclusiva. Gli uomini cadono letteralmente ai suoi piedi e tendono a compiacerla.