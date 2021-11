Menù della domenica? Il semolino come alleato e tante idee in cucina

Preparare ricette a base di semolino può salvare il nostro menu della domenica. E per chiudere, una serie di dolci senza zucchero

Semola e semolino non soltanto per preparare il pane oppure i dolci, possiamo utilizzarli per il nostro menù della domenica, con piatti salati accanto a quelli dolci.

I famosi gnocchi alla romana, certo, ma anche molto altro che potete preparare con poche semplici mosse.

Alcune sono ricette della nostra tradizione, altre sono leggermente rivisitate, ma tutte sono molto genuine.

Menù della domenica: con semolino gusto e leggerezza

Crocchette saporite di semolino con formaggio

Un antipasto facilissimo da preparare e che è come le ciliegie, uno tira l’altro. Serve poco per prepararlo ed un’idea diversa rispetto al solito. Vi basta la classica base di semolino e latte intero, da insaporire con formaggio grattugiato, uova e noce moscata. Ma soprattutto c’è una sorpresa, un formaggio filante all’interno della crocchetta (scegliete voi quale).

Gnocchi alla romana

Molte di voi aggirano l’ostacolo comprando gli gnocchi alla romana direttamente al pastificio o comunque nelle gastronomie. Ma in realtà basta poco per prepararli e portarli in tavola, serviti nella maniera classica, con il burro e la salvia, oppure con il formaggio fuso.

Latte, burro, semolino, tuorli e un mix di parmigiano e pecorino, Tutti ingredienti che avete in casa, senza stress.

Dolci senza zucchero

E se pensate che tra antipasto e primo piatto il vostro menù della domenica sia già sufficientemente calorico, ecco una serie di dolci senza zucchero da preparare in modo semplice e veloce. Una serie di idee da alternare per avere sempre sotto mano quello che serve a stupire i vostro ospiti.

Buon appetito!