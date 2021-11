Biancheria sporca: come pulirla ottimizzando i tempi

La biancheria sporca è un problema comune che fa perdere parecchio tempo. Scopri come ottimizzare i tempi ottenendo risultati impeccabili.

Quando ci si trova a combattere con la biancheria sporca, i nemici da combattere sono i germi che si accumulano sui panni e il tempo che occorre ogni volta per ottenere dei risultati corretti.

Tra capi da sbiancare, smacchiare e da rendere perfetti per essere indossati, gli aspetti a cui prestare attenzione sono infatti diversi. E a questi si aggiunge l’inevitabile perdita di tempo che a volte è tale da spingere a fare tutto di corsa e con pessimi risultati.

Per fortuna, ci sono alcune piccole strategie che se messe in pratica ogni giorno possono aiutarci ad ottimizzare proprio il nostro tempo prezioso. E tutto con risultati davvero impeccabili.

Biancheria sporca: i trucchi per pulirla in poco tempo

Tenere puliti abiti, lenzuola, asciugamani, e panni di vario genere non è sempre facile, sopratutto se manca alla base una buona organizzazione di fondo.

Spesso il miglior modo per ottimizzare tempi e risultati sta infatti nel concedersi cinque minuti al giorno per pensare alla biancheria. Quel tempo parcellizzato in pochi istanti quotidiani può infatti rendere molto, aiutando a far guadagnare le ore che altrimenti si rischia di impiegare rimandando sempre la pulizia del bucato.

Ciò che conta è non inventare scuse e impegnarsi giornalmente per gestire le cose al meglio. Unico modo per poter vivere la pulizia della biancheria sporca con minor ansia e più voglia di fare. Scopriamo quindi quali sono i passi essenziali da compiere.

Dividere la biancheria per tipologia. La prima mossa da compiere per ottimizzare i tempi è quella di dividere preventivamente la biancheria sporca. Per farlo basta destinare ad ogni tipologia un gesto o un comparto della biancheria sporca e destinarla in quello giusto fin dal primo momento. Ciò consentirà di non dover perdere tempo dopo nel diversificare, facendo guadagnare molto più tempo di quanto si pensi. Il modo giusto per fare la suddetta divisione?

In genere si può iniziare da bianchi e colorati, destinando un ulteriore comparto ai capi delicati. Se si dispone di molto spazio, se ne potrebbero creare anche di diversi per lenzuola e coperte e per le asciugamani. Com’è facile immaginare, più si differenzia e più sarà facile risparmiare tempo. Basterà infatti aprire il reparto giusto per spostare il tutto in lavabiancheria.

Pre trattare i capi in anticipo. Ci sono dei capi che si sporcano più facilmente o che tendono a macchiarsi con cibo e bevande. Si tratta di indumenti che vanno solitamente pre trattati e che più si aspetta più necessiteranno di accorgimenti. Un buon trucco è quindi quello di provvedere al trattarli nel momento stesso in cui pone il problema.

Passando il bicarbonato o i prodotti appositi sullo sporco fresco, questo andrà infatti via molto più facilmente, consentendo una pulizia più agevole e senza bisogno di ripeterla nel tempo. Un modo sicuramente utile per non perdere tempo.

Fissare degli orari. Spesso si tende a dimenticare di lavare i capi sporchi. O, per stanchezza, ci si limita a rimandare questo momento. Il risultato è ovviamente quello di tanta biancheria che si accumula portando ad averne bisogno quando non ci sono più scorte. Per evitare che ciò avvenga è utile imporsi una routine.

Se ogni giorno si stabilisce di vuotare la biancheria e di riempirla nuovamente ad un determinato orario, nel giro di poco si potrà godere di maggior pulizia, pochi capi residui da lavare ed un ordine che aiuterà a sentirsi decisamente più rilassati. Basta solo impegnarsi all’inizio per creare una vera e propria routine che una volta stabilita diventerà persino piacevole.

Imparare a gestire il bucato in modo da ottimizzare i tempi e da non restare sempre a corto di cose da mettere o da usare in casa può rendere la vita molto più semplice da gestire. Basta solo mettere a punto questi tre semplici consigli per iniziare a godere di maggior ordine, di una pulizia più accurata e di una routine ben consolidata ed in grado di far vivere meglio il poco gradito momento delle pulizie.