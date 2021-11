Ancora una volta Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno ricordato a tutto il pubblico del Gf Vip che la classe non è acqua. Ecco i look di classe sfoggiati con scioltezza dalle belle opinioniste Adriana Volpe e Snia Bruganelli.

La nuova puntata del Gf Vip è stata di nuovo piena di emozioni: dal confronto finale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè ( che si sono definitivamente allontanati l’uno dall’altra) al ritorno in gran stile di Delia Duran fino all’eliminazione di Nicola.

Come sempre, però, a catturare l’attenzione del pubblico sono state le due belle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che si sono distinte scegliendo due outfit decisamente diversi ma entrambi meravigliosi. Difficile, stavolta, decretare una vincitrice!

LEGGI ANCHE–> GF Vip, la gieffina sbaraglia la concorrenza: è Lei la regina di stile!

I look di classe di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, la bella Sonia Bruganelli ha optato per un look total black. D’altronde, il nero è uno dei colori che le stanno meglio addosso e che mettono in risalto la sua splendida carnagione e i suoi occhi color zaffiro.

Sonia ha indossato un abito corto sopra il ginocchio con scollo ampio che lascia scoperte le spalle. A dare un tocco di colore sono le scarpe: Sonia sceglie infatti di indossare un paio di decollete rosa shocking di forte impatto che slanciano la sua figura e danno un tocco di trasgressività in più a un look altrimenti molto serioso. A completare il tutto, una elegante collana d’oro e orecchini a cerchio messi in risalto dai capelli raccolti in un composto chignon.

Total white, invece, il look scelto da Adriana Volpe. Stavolta la showgirl ha optato per un tailleur con pantalone scampanato (rubando lo stile alla collega). Adriana ha scelto inoltre di non indossare molti gioielli, preferendo uno stile molto casto e disciplinato e raccogliendo i capelli in una semplice ma raffinatissima coda dietro la testa.

Continueranno le nostre belle opinioniste a stupirci con i loro look nella prossima puntata?