Test: Qual è l’animale più forte? scopri quello che tenti di non far emergere

Osserva l’immagine e dimmi chi è secondo te l’animale più forte. La tua risposta rivelerà ciò che tenti di non far emergere della tua personalità.

A volte le persone hanno una natura diversa da quella che mostrano agli altri. Essere la persona che tutti si aspettano che tu sia è molto più facile e questo porta le persone a reprimere alcuni aspetti della propria personalità che potrebbero non essere apprezzati.

Questo test farà emergere ciò che tieni bloccato in te. Fare il test è davvero semplicissimo. Devi solo osservare questa immagine e dirci la tua impressione. Secondo il tuo intuito, qual é l’animale più forte in questa immagine?

Test: chi è l’animale più forte?

Ognuno di noi potrebbe avere una percezione diversa osservando questa immagine. La forza non è solo una caratteristica fisica ma potrebbe risiedere anche nella mente.

Le persone forti a volte hanno semplicemente una grande tempra e riescono ad affrontare le difficoltà meglio di come riescono gli altri. Una persona forte potrebbe essere un’arrestabile macchina dispensatrice di “spirito giusto” che ti tiene su anche quando il macigno che hai dentro ti porta a toccare il fondo.

La forza può essere fisica o spirituale.

Ora osserva questi animali e immagina la loro forza. Chi di loro è più forte di tutti?

La tua scelta farà emergere aspetti nascosti del tuo essere.

SE HAI SCELTO L’ANIMALE 1

Se questa è la tua scelta significa che hai una grandissima forza di volontà. Tu sei una persona che non molla mai e non volta mai le spalle agli sforzi mossi per raggiungere degli obiettivi. Sei una persona che non demorde ma tendi ad andare nella direzione in cui vuole mandarti qualcun altro non nella direzione in cui vorresti realmente andare. Questo ti fa sentire come se stessi andando contromano e non vorresti essere nei tuoi panni tu stesso.

Tu sei il marito esemplare, il figlio perfetto, l’alunno eccelso e il dipendente migliore. I tuoi amici possono sempre contare su di te. La vita è breve, è tempo che tu inizi a fare ciò che vuoi veramente.

SE HAI SCELTO L’ANIMALE 2

Questa scelta rivela di te che alberghi la nobiltà nel cuore. Hai un buon cuore ma la maggior parte di esso ama te stesso e concentra le sue attenzioni su di te. Tu sei il tipo di persona che si preoccupa poco degli altri. Per te la tua felicità viene prima di tutto. Sei un eterno bambino, le coccole e le attenzioni le pretendi ma sei disposto a dare ben poco in cambio. Divertirsi e godere dei piaceri della vita è sicuramente meglio dei doveri e del duro lavoro. Questo è il momento di lasciar andare il bambino che hai in te e accettare di crescere e di assumerti più responsabilità.

SE HAI SCELTO L’ANIMALE 3

La scelta dell’ultimo animale mostra che sei una persona estremamente romantica. Sei una persona dolce e molto buona, a volte sei troppo ingenua. Vedi il mondo in una cornice di cuoricini. Contempli la bellezza in ogni sua forma e hai un gusto raffinato. Questo tuo modo di essere ti rende una persona molto vulnerabile. Le altre persone non hanno il tuo stesso spirito e ti deludono spesso. Questo ti fa sentire affaticato a livello fisico e mentale. E’ tempo di far uscire la cattiveria e la testardaggine che alberga in te. Non permettere agli altri di manovrare il tuo cuore, di deluderti e di fari sentire vulnerabile.