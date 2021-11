Test delle abitudini: dicci cosa fai per rilassarti e scopri chi sei!

Oggi vogliamo sapere che cosa fai per rilassarti quando non puoi fare trattamenti estetici: dicci cosa scegli nel teste delle abitudini!

Avere delle abitudini, lo sappiamo bene, è importante per mantenere la nostra vita ed il nostro corpo in carreggiata.

Ovviamente parliamo di abitudini positive (e non di quelle che, invece, ci portano sulla cattiva strada come mangiare un pacchetto di patatine intero una volta aperto. No, quella non è una buona abitudine).

Oggi, quindi, abbiamo pensato di proporti un test di bellezza e personalità un poco fuori dal comune. Quando non puoi andare dall’estetista (perché è ormai già la settima volta che ci vai questa settimana) o devi prenderti una pausa dai trattamenti estetici, che cosa ti piace fare per rilassarti?

Test delle abitudini: dicci quella che usi per rilassarti e ti sveleremo chi sei

Eh sì, capita a tutti di doversi prendere una pausa prima o poi. Lavoratrici instancabili, mamme abituate a fare lavatrici e cambiare pannolini anche ad occhi chiusi e chiunque non si fermi mai è arrivato il momento di dire basta.

Qual è il modo che vi piace di più per prendervi una pausa?

Come potete vedere nella foto qui sopra, dunque, vi abbiamo dato quattro opzioni per una pausa da sogno.

Quale sarebbe quella che scegliereste immediatamente, per prendervi cinque minuti solo per voi?

Potete scegliere tra una bella maschera per il viso (fatta in casa e non dall’estetista), un massaggio (questo invece fatto da un professionista), una bella tisana depurante oppure una sessione di shopping online, che non fa mai male. (O, meglio, che fa male solo al portafoglio).

Dicci qual è la tua abitudine preferita per rilassarti ed il test delle abitudini (per l’appunto) ci dirà chi sei!

maschera per il viso (in casa) : l’estetista ti ha fatto tutti i trattamenti possibili ed immaginabili e ti ha severamente proibito di ritornare per almeno una settimana .

Tu, però, non puoi fare veramente a meno delle maschere per il viso ed ecco perché, nel nostro test delle abitudini, hai scelto la maschera fatta in caso per il tuo momento di relax!

Effettivamente non c’è niente di meglio, per te, che mettersi tranquilla per quindici minuti, con qualcosa di fresco sul viso che depura e tonifica mentre tu guardi il telefono.

Cosa ci dice di te, però, questa scelta? Evidentemente tu hai bisogno che qualcosa ti obblighi a stare ferma ! La tua scelta, infatti, denota una tipologia di persona sempre attiva e sempre piena d’impegni. La maschera ti aiuta a prenderti qualche attimo per te stessa: magari, poi, la usi mentre sei in smart working ma, almeno, qualche secondo di relax riesci a prendertelo, solo per te! Dovremmo ricordarti di staccare la spina ogni tanto: pensi di riuscirci?

Adori farti massaggiare da mani sapienti, che sanno quello che fanno e che ti fanno dimenticare di ansie e problemi.

Ma che cosa svela questo di te? Sicuramente che sei una persona veramente in contatto con il suo corpo e le sensazioni che questo rimanda indietro.

Non sei nuova a fitte allo stomaco, emicranie o mani che tremano, vero?

Evidentemente sei una persona che somatizza molto, rischiando di far subire al fisico tutti i traumi. Forse dovresti imparare ad aprirti e parlare di più dei tuoi problemi, che ne dici?

tisana depurante : per te non c’è niente di meglio che terminare la giornata con una buona tisana depurante.

Non puoi fare a meno di versarla seguendo un vero e proprio rituale (poco importa che si tratti di tazze di porcellana finissima o di sorbirla premendo nello stesso istante il pulsante play su Netflix).

Cosa rivela di te questa scelta? Semplicemente che sei una persona precisa e tranquilla , che ha bisogno di tempo per metabolizzare i problemi.

Non sei di certo una persona aggressiva , anzi! Adori prendere decisioni con calma e hai bisogno di essere lasciata in pace per poter riflettere sulle questioni.

Respiri profondi, calma e concentrazione sono le tue parole chiave: a volte , però, è meglio agire piuttosto che aspettare un’illuminazione!

Ehi, non ti stiamo assolutamente giudicando, anzi: dicci quali sono i siti dove trovi sempre qualcosa di buono, per favore! Se hai scelto lo shopping come abitudine rilassante nel nostro test delle abitudini, di certo sei una persona veramente camaleontica.

Non ti fermi mai e non ti butti mai giù: sei una persona capace di cambiare tutto in un secondo, dal proprio aspetto fisico alle proprie convinzioni. Sei convinta che essere sempre attivi sia il segreto per non invecchiare (neanche mentalmente) mai!

L’unico suggerimento che possiamo darti è quello di non cercare di cambiare tutto di te per compiacere gli altri. Sii più sicura della persona che sei e non appoggiarti sempre e solo alla tua armatura esteriore!