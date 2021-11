Guardati da amici di questi segni: sono tra i più invidiosi dello zodiaco!

La classifica di oggi dei segni più invidiosi dello zodiaco ci aiuterà a capire se i tuoi amici sono persone genuine oppure false fino al midollo!

Alzi la mano la persona a cui non è mai capitato di sentirsi gelosa od invidiosa degli altri. Potrebbe trattarsi di qualsiasi cosa: dal profilo Instagram perfetto e pieno di likes al fidanzato, dal lavoro meraviglioso e stimolante alla famiglia perfetta.

Insomma, non si tratta di certo di una novità: tutti possiamo essere invidiosi della vita o delle cose che possiedono gli altri.

Saperlo ammettere, ovviamente, ci può aiutare a migliorare noi stessi ed il nostro rapporto con gli altri e non dobbiamo farci una colpa se proviamo sentimenti di gelosia!

Ci sono dei segni zodiacali, però, che sono veramente troppo gelosie finiscono per avvelenare tutti i loro rapporti: non vuoi scoprire se c’è anche quello della tua migliore amica?

I segni più invidiosi dello zodiaco: scopri se ci sono i tuoi amici nella classifica di oggi dell’oroscopo

E va bene, dai, lo sai benissimo che ci sono persone che proprio non possono fare a meno di essere invidiose, in generale, nella vita.

Magari sei tu a renderti conto di guardare con invidia e gelosia i profili Instagram di influencer schiavi del marketing o di amici che postano solo il meglio del meglio.

Magari ancora, invece, vedi come ti parlano amici ed amiche e come cambiano i loro atteggiamenti quando raggiungi un risultato importante.

Forse si tratta del fatto che ti sei fidanzata o del fatto che sei riuscita a raggiungere la posizione lavorativa che speravi e per la quale hai tanto lavorato.

Tra i tuoi amici c’è chi, invece di esultare, si mette subito a criticare, a sminuire e (in definitiva) a trattarti con freddezza e malignità.

Per quale motivo? Ma semplicemente che potrebbe trovarsi nella classifica dei segni più invidiosi dello zodiaco.

Non sei curioso di scoprire se tra loro ci sono anche quelli che si definiscono “i tuoi migliori amici“?

Vergine: quinto posto

Ebbene sì, i nati sotto il segno della Vergine possono essere veramente invidiosi degli altri quando ci si mettono!

Il motivo, principalmente, è che la Vergine è un segno che ama avere tutto preciso ed ordinato e, ovviamente, al meglio delle sue possibilità.

Quando, quindi, la Vergine non ha quello che vuole o lo ha ma non al meglio, ecco che diventa improvvisamente invidiosa degli altri.

Non è di certo un bel look per i nati sotto il segno della Vergine!

Ariete: quarto posto

Nonostante siano persone che tengono veramente poco al giudizio altrui e che lavorano duramente, i nati sotto il segno dell’Ariete sono anche veramente invidiosi.

Purtroppo, chi è nato sotto questo segno finisce per essere veramente drammatico quando vede che gli altri raggiungono obiettivi e successo!

Per gli Ariete, infatti, il paragone con gli altri è un vero e proprio problema, che li blocca e li mette in difficoltà.

C’è poco da fare: gli Ariete sono persone decisamente invidiose degli altri!

Leone: terzo posto

Non sembra, eppure i nati sotto il segno del Leone sono veramente invidiosi degli altri.

Abituati a nascondere i propri sentimenti oltre che ad essere considerati i re e le regine tra il loro circolo di amicizie e parentele, i nati sotto il segno del Leone si fanno mordere prepotentemente dall’invidia quando vogliono!

Il Leone, infatti, non può sopportare che qualcuno sia lodato o considerato più di lui od in maniera più eclatante.

Saranno sempre e purtroppo invidiosi di voi e del vostro successo: poco importa chi siete per loro!

Toro: secondo posto

I nati sotto il segno del Toro, purtroppo per loro, si guadagnano una posizione decisamente alta nella classifica dei segni più invidiosi dello zodiaco.

Abituati ad avere sempre il possesso ed il controllo su vari aspetti della propria vita (dal lavoro alle relazioni, sia d’amicizia che d’amore), i nati sotto il segno del Toro possono veramente invidiare gli altri a livelli inimmaginabili.

Quando a loro va tutto bene, dunque, i Toro sono tranquilli e rilassati, anche spocchiosi se volete. Nel loro benessere, faticano a vedere i problemi o le difficoltà degli altri, bollandole come scuse di poco conto.

Se capita, però, che qualcuno raggiunga un traguardo prima di loro, apriti cielo.

I Toro diventano estremamente invidiosi, fanno lunghi giri di parole per giustificare i loro atteggiamenti scontrosi e prepotenti e, in ogni caso, si comportano veramente male con gli altri!

Gemelli: primo posto nella classifica dei segni più invidiosi dello zodiaco

Forse dovremmo dare ai Gemelli il primo posto in un’altra classifica: quella dell’irrazionalità!

I Gemelli, infatti, sono persone che hanno una componente piuttosto alta di incapacità di capire cosa vogliono, quando lo vogliono e perché lo vogliono.

Questo, purtroppo, crea una situazione veramente sempre complicata per loro che finiscono, in ogni caso, per diventare veramente invidiosi degli altri!

I Gemelli, infatti, “vincono” il primo posto della nostra classifica di oggi perché si fanno spesso governare dall’invidia degli altri.

Peccato che non sappiano perché o per quale motivo!

I Gemelli, infatti, non hanno un’idea chiara di quello che vogliono nella vita. Ecco perché saltano da una questione o situazione all’altra, copiando le persone di cui sono invidiosi.

Inutile dirvi che, purtroppo, facendo così non troveranno mai la felicità!