Labbra più grandi con il dentifricio: scopri come e quando applicarlo

Labbra più grandi con il dentifricio: è questo il rimedio top che sta spopolando tra le teenager (e non solo!) Vediamo insieme come e quando si applica il preparato per dare più volume alle labbra.

Avere una bocca bella e in buona salute è il desiderio di quasi tutte le donne. Questo perché labbra e sorriso sono i punti di forza della sensualità femminile. Non tutte, però, hanno la fortuna di avere delle belle labbra: quando sono troppo sottili o, addirittura, asimmetriche, si fa più fatica ad armonizzarle anche con il trucco.

Ma mai disperare perché nulla è impossibile! Ci sono comunque tanti rimedi semplici, veloci, naturali e low cost per dare più volume alla labbra. Il web pullula si suggerimenti e ricette per realizzare a casa impacchi nutrienti e volumizzanti.

Un valido aiuto arriva anche dalla ginnastica facciale: ecco 4 esercizi strepitosi per una bocca più grande e carnosa in poco tempo. C’è poi un’altra astuzia da provare, ovvero l’impacco a base di zucchero di canna, miele e olio di oliva, nelle quantità di un cucchiaio per ogni ingrediente.

Mescolando bene si ottiene un preparato da massaggiare per 2-3 minuti. Risultato: le labbra saranno un po’ più voluminose. Ovviamente si tratta di un effetto temporaneo, che dura soltanto qualche ora, magari giusto il tempo di sfoggiare un look impeccabile in un party esclusivo.

In assenza di allergie e/o intolleranze, le più ‘temerarie’ possono usare un po’ di peperoncino. E’ ormai noto a molti che questa spezia stimola la microcircolazione! Basta applicare una piccola quantità di olio di peperoncino sulle labbra e massaggiare per qualche minuto, senza sfregare. Risultato: una bocca più carnosa, tutta da baciare!

Alla lista dei rimedi che funzionano davvero si può aggiungere anche il dentifricio. Forse non sai che può essere utilizzato per ingrandire le labbra. Come? Lo scopriamo subito insieme!

Labbra più grandi con il dentifricio? Ecco come devi procedere

Se pensavi che il dentifricio potesse servire soltanto per lavare i denti, ora dovrai ricrederti! C’è un uso alternativo al quale non avresti mai pensato: consiste nell’utilizzarlo per avere labbra un po’ più grandi.

Inizia a procurarti un dentifricio delicato, uno spazzolino da denti e un lip balm ad azione idratante.

Passiamo ora alla parte pratica. Ecco come devi eseguire questo trattamento di bellezza, step by step. Ti suggeriamo di farlo al mattino.

Applica uno strato generoso di lip balm sulle labbra. Va benissimo anche quello che usi di solito; Massaggia delicatamente per almeno 1 minuto, per far sì che il prodotto venga assimilato in profondità dalla pelle; Fatto questo, inumidisci lo spazzolino da denti e passalo sulle labbra massaggiando con piccoli movimenti circolari. Continua così per un altro minuto. Con questa operazione si eliminano tutte le cellule morte, la cui presenza compromette anche il bel colore naturale delle labbra; Distribuisci un po’ di dentifricio sullo spazzolino, unisci le labbra e massaggiale, delicatamente per un paio di minuti. Lo sfregamento, in unione ai principi attivi contenuti nel prodotto, donerà più volume alle tue labbra; Trascorso il tempo necessario, lava le labbra con acqua tiepida e asciugale bene tamponando. Dopodiché, passaci sopra un po’ di lip balm. Il tuo trattamento di bellezza è concluso!

Anche in questo caso gli effetti sono limitati nel tempo, nel senso che si avranno labbra più grandi soltanto per qualche ora. Chi desidera un risultato duraturo e definitivo, seppur con trattamenti di mantenimento da fare periodicamente, ricorre alla medicina estetica.

L’altra opzione è quella del make up, come abbiamo anticipato in apertura. Nel senso che, ogni volta che ci si trucca, si può provare a migliorare l’aspetto delle labbra. Le tecniche non mancano! Tra le più apprezzate c’è quella del contouring, ideale per ingrandire anche le labbra più sottili.

Se hai delle labbra sottili e non ti piaci, non scoraggiarti! Come vedi ci sono tante piccole astuzie per migliorare il tuo aspetto, senza scadere nell’eccesso.

Scegli il trattamento che più ti incuriosisce tra quelli descritti, procurarti tutto l’occorrente e mettiti subito all’opera. Rimarrai soddisfatta, fidati di noi!