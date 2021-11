Cosa vedi in questa immagine? Scopriamo se sei veramente generoso

Pensi di essere una persona altruista, gentile, capace di capire i bisogni degli altri ed aiutarli? Scopriamolo subito con il nostro test della generosità!

Tutti siamo convinti (a torto od a ragione) di essere delle persone buone e gentili, nella vita.

Secondo noi, spesso e volentieri, non c’è nessuno più bravo o più capace di noi di stare al mondo non è vero?

Bene, oggi abbiamo pensato di proporti un’illustrazione decisamente particolare per il nostro test della personalità.

Di certo, bene o male, sai già che cosa devi fare: guarda l’immagine e dicci che cosa hai visto prima!

Test della generosità: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri quanto sei buono

Allora, visto che Natale si avvicina, abbiamo una domanda per te: quanto sei o quanto sei stato buono?

Sei sulla lista delle brave persone oppure no? Dai, scherziamo: non devi rispondere visto che il nostro test della generosità di oggi ci darà la risposta in men che non si dica!

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di indagare sulla tua generosità ed empatia nei confronti degli altri.

Come? Ma semplicemente chiedendoti di dirci cosa vedi nel disegno qui sopra!

L’opera in questione si chiama Earth Day ed è stata realizzata da Alex Nabaum un illustratore americano piuttosto famoso che vanta collaborazioni importantissime nel mondo dell’arte.

Il messaggio, con ogni probabilità, ti è già molto chiaro: l’opera serve a denunciare il capitalismo e l’inquinamento e, tra quella che dovrebbe essere una semplice fabbrica, possiamo intravedere una donna con il pugno alzato, in protesta.

Ora, che tu sia o meno d’accordo con questo messaggio, in questo caso, è irrilevante. Noi, per il nostro test psicologico di oggi, abbiamo solo una domanda da farti.

Che cosa vedi nell’illustrazione?

hai visto prima un paesaggio con una fabbrica attiva: non vogliamo di certo “demonizzarti” ma, semplicemente, darti una piccola dritta.

Il test ci svela che non sei la persona più generosa del mondo: non riesci a vedere i bisogni degli altri (se non sono coincidenti con i tuoi) e ti risulta difficile entrare in sintonia o provare empatia con situazioni che non ti riguardano direttamente.

Vedere la fabbrica, infatti, non vuol dire che tu sia cattivo o sbagliato ma, semplicemente, che ti sei “adeguato” agli standard della nostra società.

Non sei riuscito, almeno in questo caso, a soffermarti sul significato più nascosto dell’opera semplicemente perché non hai pensato di cercarlo!

Forse, in questo momento, sei particolarmente concentrato su di te e sui tuoi bisogni. Hai necessità di pensare prima a te stesso per poter, poi, magari in futuro aiutare gli altri. Niente di male in questo, ovviamente. Se, però, vuoi diventare più generoso è meglio iniziare a chiedere alle persone che ti circondano se stanno bene o male!

hai visto prima la donna che protesta: dai, su, non abbiamo bisogno di dirti che sei una persona estremamente gentile ed empatica nei confronti degli altri, vero?

Se non lo sai, però, facci reiterare il discorso. Il test della generosità di oggi, infatti, non era di certo un trabocchetto o qualcosa pensato per “incastrarti”.

Semplicemente ci sono persone che, di primo acchito, non vedono la donna con il braccio alzato, in chiara protesta contro i fumi dell’azienda, che avvelenano la natura circostante.

Per te, invece, la figura in protesta salta immediatamente agli occhi, anzi! Praticamente si tratta quasi dell’unica cosa che sei riuscito a vedere!

Evidentemente sei una persona attenta agli altri, attenta a “vedere” i bisogni dei più deboli e degli indifesi.

Non è la prima volta che riesci a vedere un quadro più grande all’interno di una rappresentazione quasi normale, ormai tristemente standardizzata.

Sei sempre dalla parte delle persone che hanno problemi e, quindi, possiamo dire che non sei solo generoso e gentile ma anche coraggioso e di buon cuore.

Continua così!