Non parlare con questi segni zodiacali: ti faranno impazzire d’ansia!

Come? Cosa? Esiste una classifica dei segni più ansiosi dello zodiaco? E tu ci sei? Non ci sei? Dovresti dirlo a qualcuno? Ok, dai, la smettiamo di prenderti in giro: controlliamo insieme le prime cinque posizioni!

Iniziamo questa classifica di oggi dell’oroscopo con una domanda importante: credi di essere il più ansioso fra tutte le persone che conosci?

Se la risposta è sì vuol dire che, con ogni probabilità, hai l’ansia di essere ansioso: forse questa classifica dell’oroscopo non ti serve!

Dai, scherziamo: scopriamo subito quali sono i segni che non possono fare a meno di immaginare sempre lo scenario peggiore!

(E, di conseguenza, lo fanno immaginare anche a te!).

I segni più ansiosi dello zodiaco: ci sei anche tu nella classifica di oggi dell’oroscopo?

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di vivere in un regime di ansia continua. Sono quelle persone alle quali, appena fate presente qualcosa, si apre di fronte gli occhi uno scenario di puro e vero terrore.

Come? Un collega ha detto qualcosa sul loro operato? Bene, si preparano a dare le dimissioni, profondendosi in scuse per aver sprecato il tempo di tutti.

Il fidanzato deve dire loro qualcosa? Passano ore ed ore a singhiozzare, convinti che la fine della relazione sia arrivata.

Insomma, ci siamo capiti: gli ansiosi esistono e sono in mezzo a noi. Per quanto vedere il bicchiere pieno di problemi sia di per sé una complicazione, è vero che gli ansiosi (a forza di avere l’ansia) prima o poi hanno ragione.

Che ne dici: vale la pena scoprire quali sono i segni più ansiosi dell’oroscopo (in modo da tenerli d’occhio)?

Toro: quinto posto

Per il Toro, l’ansia è una fidata compagna. Cari Toro, ci dispiace dirvelo ma è evidente che sia così!

Dopotutto, infatti, il Toro è da sempre ansioso per tutto e tutti: il lavoro, le relazioni, le incombenze quotidiane o qualsiasi altra cosa vi venga in mente.

I nati sotto il segno del Toro sono quelli che rimuginano costantemente sulle proprie parole ed azioni, fino allo sfinimento.

Il motivo? Semplice! Sono tra i segni più ansiosi di tutto lo zodiaco!

Vergine: quarto posto

Anche i nati sotto il segno della Vergine possono essere veramente ansiosi quando vogliono. La Vergine, infatti, è un segno che deve avere sempre tutto perfettamente sotto controllo, ordinato e preciso come solo loro sanno immaginare.

Quando, sfortunatamente, le cose non vanno come vuole la Vergine, apriti cielo!

Per la Vergine, infatti, essere ansiosi è semplicemente qualcosa che provano quando le altre persone possono avere controllo su di loro.

Impossibile cercare di farli ragionare: o si fa come vuole la Vergine o la Vergine sarà in ansia!

Pesci: terzo posto

Empatici, un poco disorganizzati, convinti di essersi sempre dimenticati qualcosa di importante. Cari Pesci, sapete benissimo di essere molto ansiosi ma c’è un colpo di scena: a forza di fingere di non esserlo, finite per sguazzare nell’ansia ancora di più!

I nati sotto il segno dei Pesci, infatti, sono persone che faticano enormemente a nascondere la loro ansia e ci riescono solo a patto di sforzi inenarrabili.

Quello che succede, quindi, è che sono ormai abituati a muoversi in un turbine di pensieri ansiosi e di terrore che li avvolge costantemente. Ma non sarebbe meglio ammettere di essere ansiosi e basta?

Cancro: secondo posto

Impossibile cercare di sconfiggere l’ansia dei nati sotto il segno del Cancro. Chi conosce un Cancro, infatti, lo sa: loro pensano sempre a tutti gli scenari, nel bene o nel male!

Il Cancro, infatti, è quel segno che ha sempre a portata di mano tutto l’occorrente per sopravvivere ad un’apocalisse.

Si parte dalla borraccia con l’acqua, passando per fazzoletti e cerotti, finendo per arrivare a medicinali, libri per ingannare il tempo e uno snack (ovviamente. Impossibile rimanere senza cibo!).

Il motivo? Il Cancro non crede che ci sarà un olocausto nucleare a breve ma, semplicemente, è veramente molto ansioso!

Sempre preoccupato per il benessere suo e degli altri, il Cancro è un segno che fatica a gestire la sua emotività quando parliamo d’ansia.

Se uscite con il Cancro, quindi, ricordatevi sempre di mandargli un messaggio appena siete arrivati a casa. Non starà tranquillo fino a quando non gli farete sapere che è tutto a posto!

Acquario: primo posto nella classifica dei segni più ansiosi dello zodiaco

Ebbene sì, cari Acquario, immaginavate di certo di trovarvi nella classifica dei segni più ansiosi dello zodiaco ma non di occupare il primo posto, vero?

Ah, no, ve lo immaginavate: non c’è che da dire, la vostra “ansia” ha pensato veramente a tutto!

Abituati come sono a preoccuparsi e ad occuparsi degli altri, i nati sotto il segno dell’Acquario sono persone che hanno un forte bisogno di ordine e di controllo.

Quando qualcosa sfugge al loro occhio di falco, l’ansia inizia a divorarli e potete star certi che gli Acquario faranno di tutto per ritornare in carreggiata!

Gli Acquario sono persone che pensano sempre a un’opzione in più, di cui magari non vi siete resi conto.

Devono avere sempre un piano B od una via d’uscita: il più delle volte hanno ragione ma, spesso, rischiano di diventare veramente asfissianti!